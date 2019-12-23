Молдова продолжит получать газ через Украину

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Молдова продолжит получать российский газ транзитом через Украину. Об это он сказал на брифинге, передает РБК-Украина в понедельник, 23 декабря.
По словам Додона, с января 2020 года продолжится привычный транзит российского газа через Украину благодаря договоренностям между Украиной и Россией о транзите газа в Европу.
"Вы знаете, что Россия и Украина смогли договориться, это значит, что газ и дальше будет поступать в республику привычным путем", - заявил молдовский президент.
Премьер-министр Молдовы Ион Кику в свою очередь выразил надежду, что Киев и Москва смогут подписать контракт в ближайшее время.
"Это значит, что все альтернативные пути получения газа, которые мы разработали, нам не пригодятся. В том числе не понадобится и аккредитив от ЕБРР в размере 50 миллионов долларов, которым могли бы воспользоваться для закупки газа", - сказа Кику.