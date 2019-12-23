Молдова продолжит получать газ через Украину (4 новости) «Молдова будет получать российский газ по традиционному маршруту через Украину, запасные варианты не потребуются»

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Молдова продолжит получать российский газ транзитом через Украину. Об это он сказал на брифинге, передает РБК-Украина в понедельник, 23 декабря.

По словам Додона, с января 2020 года продолжится привычный транзит российского газа через Украину благодаря договоренностям между Украиной и Россией о транзите газа в Европу.

"Вы знаете, что Россия и Украина смогли договориться, это значит, что газ и дальше будет поступать в республику привычным путем", - заявил молдовский президент.

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Премьер-министр Молдовы Ион Кику в свою очередь выразил надежду, что Киев и Москва смогут подписать контракт в ближайшее время.

"Это значит, что все альтернативные пути получения газа, которые мы разработали, нам не пригодятся. В том числе не понадобится и аккредитив от ЕБРР в размере 50 миллионов долларов, которым могли бы воспользоваться для закупки газа", - сказа Кику.