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Молния ударила в спиннинг: под Харьковом погиб рыбак

Молния ударила в спиннинг: под Харьковом погиб рыбак (4 новости)

«На Харьковщине молния убила мужчину, который рыбачил»

Молния попала в спиннинг 29-летнего рыбака, мужчина погиб на месте.25 мая в Харькове во время грозы погиб рыбак, сообщил в Facebook Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Скорую" вызвали люди, увидевшие на берегу реки Уды мужчину, лежащего без сознания.

"Бригада прибыла на место происшествия через 3 минуты и обнаружила мужчину 29 лет с признаками биологической смерти. При выяснении обстоятельств установлено, что молния попала в его спиннинг", говорится в сообщении.

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Врачи призвали соблюдать осторожность при грозе.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Vgorode Харьков Vgorode Харьков  ·  26.05.19, 16:56 В Харьковской области молния ударила в спиннинг рыбака. Мужчина погиб на месте. Об этом Vgorode сообщили в  "Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф". По словам медиков, несчастный случай…
Факты Факты  ·  26.05.19, 17:04 Погибшему было 29 лет
057.ua 057.ua  ·  26.05.19, 18:04 На Харьковщине молния убила мужчину, который рыбачил
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