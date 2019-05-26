Молния ударила в спиннинг: под Харьковом погиб рыбак

Молния попала в спиннинг 29-летнего рыбака, мужчина погиб на месте.25 мая в Харькове во время грозы погиб рыбак, сообщил в Facebook Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
"Скорую" вызвали люди, увидевшие на берегу реки Уды мужчину, лежащего без сознания.
"Бригада прибыла на место происшествия через 3 минуты и обнаружила мужчину 29 лет с признаками биологической смерти. При выяснении обстоятельств установлено, что молния попала в его спиннинг", говорится в сообщении.
Врачи призвали соблюдать осторожность при грозе.