Молодой житель Сумской области посадил мужчину на цепь за отказ работать (4 новости) «Пострадавшего с закованными в наручники руками и 5-метровой цепью увидел на автотрассе случайный водитель»

В Ахтырке Сумской области местный житель посадил на цепь 54-летнего мужчину, потому что тот не захотел на него работать. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Накануне Пасхи 54-летний мужчина, который нигде не работает, познакомился с 23-летним жителем Ахтырки. Местный житель предложил ему немного пожить у него, помочь по хозяйству и починить забор.

Мужчина согласился и уже после праздников приступил с хозяином дома к работе. Он должен был заготовить древесину, но от тяжелой работы отказался, забрал свои вещи и ушел. Когда владелец дома увидел, что мужчины во дворе нет, то разозлился и поехал его искать на автомобиле ВАЗ-2101.

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На одной из улиц Ахтырки мужчина увидел своего "работника" и силой затолкал в машину. Уже дома ахтырчанин надел на него наручники и приковал 5-метровой цепью в сарае. За полчаса мужчина сумел выбраться и убежал. С длинной цепью его заметили возле дороги и сообщили правоохранительным органам.

Полицейские открыли уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". За содеянное жителю Ахтырки грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.