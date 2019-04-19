Украинский певец MONATIK представил титульный сингл стадионного шоу "LOVE IT ритм".

Клип к нему певец считает главным в своей карьере, пишет obozrevatel.

"Видео работа "LOVE IT ритм"- это история моего пути за десять лет жизни в Киеве, с первого шага до сегодняшнего дня. Иногда, себя действительно чувствовал, как инопланетянин, который только переехал в столицу. Слишком отличалась эта планета от моего привычной жизни", - рассказал MONATIK.

При создании клипа режиссер и вся команда вдохновились рядом голливудских экранизаций 50-х годов: "Поющие под дождем", "Забавная мордашка" и многие другие. Режиссерской группой был разработан 53 образы.

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В команде работали 5 швей, 3 ассистента. Только тканей на костюмы пошло 208 м.

"Основная идея и главная мысль нашей новой видео-работы "LOVE IT ритм" идет, безусловно, от песни. Каждый может поймать свой ритм так, как только он его может почувствовать, и сделать это там, где ему это заблагорассудится. Обожаю экранизировать то, о чем поется. Именно поэтому мы постарались визуализировать героев, о которых написаны строки", - рассказала режиссер клипа Таня Муинне.

"Офисный персонал,"жизнью избиты", "ленивые","слишком воспитанные"... Особых людей мы кастингували. Они поразили своими особыми, уникальными навыками и стилем. Для того, чтобы все это объединить, нам хотелось придумать общий мир. Им стал очень яркий и масштабный Вселенная мюзиклов 50-х годов", - добавила она.

Дмитрий оберегает свою личную жизнь от прессы. Однако сейчас певец сделал исключение и опубликовал редкое семейное фото.