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Монатик выпустил клип о 10 лет карьеры

Монатик выпустил клип о 10 лет карьеры (5 новостей и 1 видео)

«Режиссеры вдохновились фильмами Клита Иствуда»

Украинский певец MONATIK представил титульный сингл стадионного шоу "LOVE IT ритм".

Клип к нему певец считает главным в своей карьере, пишет obozrevatel.

"Видео работа "LOVE IT ритм"- это история моего пути за десять лет жизни в Киеве, с первого шага до сегодняшнего дня. Иногда, себя действительно чувствовал, как инопланетянин, который только переехал в столицу. Слишком отличалась эта планета от моего привычной жизни", - рассказал MONATIK.

При создании клипа режиссер и вся команда вдохновились рядом голливудских экранизаций 50-х годов: "Поющие под дождем", "Забавная мордашка" и многие другие. Режиссерской группой был разработан 53 образы.

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В команде работали 5 швей, 3 ассистента. Только тканей на костюмы пошло 208 м.

"Основная идея и главная мысль нашей новой видео-работы "LOVE IT ритм" идет, безусловно, от песни. Каждый может поймать свой ритм так, как только он его может почувствовать, и сделать это там, где ему это заблагорассудится. Обожаю экранизировать то, о чем поется. Именно поэтому мы постарались визуализировать героев, о которых написаны строки", - рассказала режиссер клипа Таня Муинне.

"Офисный персонал,"жизнью избиты", "ленивые","слишком воспитанные"... Особых людей мы кастингували. Они поразили своими особыми, уникальными навыками и стилем. Для того, чтобы все это объединить, нам хотелось придумать общий мир. Им стал очень яркий и масштабный Вселенная мюзиклов 50-х годов", - добавила она.

Дмитрий оберегает свою личную жизнь от прессы. Однако сейчас певец сделал исключение и опубликовал редкое семейное фото.

ФОТО К НОВОСТИ: «Монатик выпустил клип о 10 лет карьеры»
Фото Монатик выпустил клип о 10 лет карьеры
Фото Монатик выпустил неординарный клип о 10 лет карьеры
Фото "Love It ритм". Monatik выпустил клип. Видео
Фото Экстремальный полет и 53 разных образа: MONATIK представил клип на сингл "LOVE IT ритм"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Гордон Гордон  ·  19.04.19, 11:20 Украинский певец Monatik на своем YouTube-канале презентовал клип на трек "Love It ритм". "Помимо настоящего эстетического удовольствия и масштаба, от которого на протяжении пяти минут захватывает…
Подробности Подробности  ·  19.04.19, 11:22 Monatik презентовал заглавный сингл стадионного шоу "LOVE IT ритм" и самый масштабный клип в своей карьере на данный момент
ТСН ТСН  ·  19.04.19, 13:25 Режиссеры вдохновились фильмами Клита Иствуда.
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