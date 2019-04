Монопольный энергетический монстр Ахметова достроен. Украина проиграла, – Войцицкая

Антимонопольный комитет Украины на заседании 25 апреля предоставил разрешение компании ООО "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение у группы VS Energy акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" в размере, обеспечивающем контроль более 50% в обоих предприятиях. Об этом сообщают Наші гроші. Голосование за это решение было раздельным – большинством от присутствующих на заседании членов АМКУ. Как отмечает издание, этим приобретением группа Рината Ахметова существенно превысила порог 35% на рынке поставок электроэнергии, что является структурным признаком монополии на рынке. Накануне голосования бывший член НКРЭКУ Андрей Герус письменно сообщил госуполномоченных АМКУ, что де-факто оператор сетей (облэнерго) получит решающее влияние на хозяйственную деятельность соответствующих поставщиков электроэнергии в регионах, созданных на базе энергосбытовых подразделений облэнерго. Группа Рината Ахметова также контролирует более 80% тепловой энергогенерации и более 80% добычи энергетического угля. Как сообщалось, в апреле АМКУ сообщил о готовности "ДТЭК Нефтегаз" после покупки "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" взять на себя определенные обязательства. В частности, ДТЭК до запуска нового оптового рынка электроэнергии был готов не предлагать для избрания в Совет Оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) от поставщиков и операторов системы распределения более двух кандидатов от предприятий, связанных отношениями контроля с "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". Еще одним самоограничением, о котором заявил ДТЭК, является покупка "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" электроэнергии для компенсации технологических потерь на конкурсной основе, а также размещение на их сайтах информации о каждом факте отказа поставщикам электроэнергии в заключении договора о предоставлении услуг по распределению и их причинах в течение трех лет с даты концентраций. "ДТЭК Нефтегаз" и NGR B.V. (Нидерланды) 3 января 2019 года заключили договора купли-продажи акций данных компаний. Договора заключены с отлагательным условием и будут завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласования антимонопольных органов", – сообщали в компании. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. По информации СМИ, VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым. В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, являются 3 гражданина Латвии и гражданка Германии. В структуру VS Energy International Ukrainе входят такие предприятия, как: "Киевоблэнерго", "Ривнеоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Севастопольэнерго". Также компания владеет значительными пакетами акций в "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго". Как сообщалось, Украина в феврале 2019 года закупала электроэнергию у угольных электростанций по цене, которая на 50% дороже той, по которой в Европе покупали электроэнергию