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Мощное землетрясение в Пуэрто-Рико вызвало разрушения и перебои в электроснабжении

Мощное землетрясение в Пуэрто-Рико вызвало разрушения и перебои в электроснабжении (3 новости)

«О пострадавших и разрушениях не сообщается»

Вследствие землетрясения в Пуэрто-Рико обрушились несколько домов в Гуанике на юго-западе острова.6 января в Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Толчки были зафиксированы утром. По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался на глубине 6 км в 13 километрах от населенного пункта Индика на юго-западе Пуэрто-Рико.

The New York Times пишет, что результатом землетрясения стало обрушение четырех домов в населенном пункте Гуаника. Когда начались толчки, местные жители выбегали на улицы в пижамах. О пострадавших не сообщается.

Мощное землетрясение произошло в Греции
Мощное землетрясение произошло в Греции

Сейсмологи предупредили, что в течение ближайших дней еще могут быть толчки.

ФОТО К НОВОСТИ: «Мощное землетрясение в Пуэрто-Рико вызвало разрушения и перебои в электроснабжении»
Фото Пуэрто-Рико всколыхнуло мощное землетрясение
Фото Мощное землетрясение в Пуэрто-Рико вызвало разрушения и перебои в электроснабжении
Фото В Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,8
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ТСН ТСН  ·  06.01.20, 15:14 О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Joinfo Joinfo  ·  06.01.20, 16:35 Жители Пуэрто-Рико были разбужены с самого утра неприятным образом. Некоторые дома были разрушены в результате землетрясения. Информации о пострадавших пока не поступало.
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