Москаль подал в отставку (4 новости) «Геннадий Москаль подал Президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении с должности председателя Закарпатской ОГА по собственному желанию»

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль написал заявление об увольнении. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Москаль подал Петру Порошенко заявление об увольнении. При этом он сообщил, что хочет уйти с должности по собственному желанию ранее установленного срока полномочий.

"В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 9 Закона и на основании статьи 38 Кодекса законов о труде Украины прошу прекратить мое пребывание в отпуске и уволить меня с должности главы Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", - написал в заявлении Геннадий Москаль.

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Заявление об увольнении было написано сегодняшним числом, 23 апреля.