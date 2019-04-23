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Москаль подал в отставку

Москаль подал в отставку (4 новости)

«Геннадий Москаль подал Президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении с должности председателя Закарпатской ОГА по собственному желанию»

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль написал заявление об увольнении. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА. 

Москаль подал Петру Порошенко заявление об увольнении. При этом он сообщил, что хочет уйти с должности по собственному желанию ранее установленного срока полномочий. 

"В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 9 Закона и на основании статьи 38 Кодекса законов о труде Украины прошу прекратить мое пребывание в отпуске и уволить меня с должности главы Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", - написал в заявлении Геннадий Москаль. 

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Заявление об увольнении было написано сегодняшним числом, 23 апреля. 

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  23.04.19, 10:46 Председатель Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль подал в отставку. Об этом говорится в его заявлении на персональном сайте, передают Українськi Новини. "Согласно пункту 9 части 1-й статьи…
Голос.UA Голос.UA  ·  23.04.19, 10:52 Геннадий Москаль подал президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении с должности председателя Закарпатской ОГА. Об этом сообщает «РБК-Украина». Москаль подал заявление по собственному желанию.…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  23.04.19, 11:29 Геннадий Москаль подал Президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении с должности председателя Закарпатской ОГА по собственному желанию.
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