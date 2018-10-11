Московский патриархат основан на нарушении канона и узурпации, - Климкин (7 новостей) «Московский патриархат Украинской православной церкви основан на нарушении канона и узурпации, и ему нечего делать на территории Украины»

"Московскому патриархату вообще нечего делать в Украине, потому что это каноническая территория Вселенского патриархата, а УПЦ МП с исторической точки зрения основана на нарушении канона и является результатом узурпации", - пояснил Климкин.

Обновлено в 16:06 "Московскому патриархату вообще нечего делать в Украине, потому что это каноническая территория Вселенского патриархата, а УПЦ МП с исторической точки зрения основана на нарушении канона и является результатом узурпации", - пояснил Климкин.

Обновлено в 16:47 В частности, в ней министр анализирует документы Вселенского патриархата из статьи "Вселенский престол и Украинская церковь".