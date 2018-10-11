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Политика
Униан Униан · · Обновлено в 16:47
Московский патриархат основан на нарушении канона и узурпации, - Климкин

Московский патриархат основан на нарушении канона и узурпации, - Климкин (7 новостей)

«Московский патриархат Украинской православной церкви основан на нарушении канона и узурпации, и ему нечего делать на территории Украины»

"Московскому патриархату вообще нечего делать в Украине, потому что это каноническая территория Вселенского патриархата, а УПЦ МП с исторической точки зрения основана на нарушении канона и является результатом узурпации", - пояснил Климкин.

Обновлено в 16:06 "Московскому патриархату вообще нечего делать в Украине, потому что это каноническая территория Вселенского патриархата, а УПЦ МП с исторической точки зрения основана на нарушении канона и является результатом узурпации", - пояснил Климкин.

Обновлено в 16:47 В частности, в ней министр анализирует документы Вселенского патриархата из статьи "Вселенский престол и Украинская церковь".

ФОТО К НОВОСТИ: «Московский патриархат основан на нарушении канона и узурпации, - Климкин»
Фото Московскому патриархату нечего делать в Украине - Климкин
Фото Климкин: Московскому патриархату нечего делать в Украине
Фото Московскому патриархату нечего делать в Украине - Климкин
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  11.10.18, 14:52 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Московский патриархат Украинской православной церкви основан на нарушении канона и узурпации, и ему нечего делать на территории Украины.
Украинская правда Украинская правда  ·  11.10.18, 15:22 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что Московский патриархат УПЦ основан на нарушении канона и узурпации, и ему нечего делать на территории Украины.
Фокус Фокус  ·  11.10.18, 15:34 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Московский патриархат Украинской православной церкви основан на нарушении канона и узурпации, и ему нечего делать на территории Украины."Московскому…
Телеграф Телеграф  ·  11.10.18, 15:42 Московский патриархат Украинской православной церкви основан на нарушении канона и узурпации, и ему нечего делать на территории Украины.
Depo.ua Depo.ua  ·  11.10.18, 15:51 Об этом он написал в своей колонке, передает Depo.ua со ссылкой на "Украинскую правду" . Климкин анализирует в ней документы Вселенского патриархата из статьи "Вселенский престол и Украинская церковь".…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  11.10.18, 16:47 Московский патриархат Украинской православной церкви основан на нарушении канона и узурпации, и ему нечего делать на территории Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в…
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