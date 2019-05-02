Москва собирается объявить Апаршина агентом КГБ, - Гриценко

Российская власть готовит провокацию против советника по вопросам безопасности и обороны в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Ивана Апаршина, потому что не хочет видеть рядом с новым главой Украинского государства профессионалов, считает экс-министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.Российская власть готовит провокацию против советника по вопросам безопасности и обороны в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Ивана Апаршина. Об этом 2 мая в Facebook заявил экс-министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

Политик отметил, что как только он посоветовал Зеленскому профессионалов "в ключевых сферах", как Басманный суд Москвы заочно арестовал его и объявил в розыск по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории РФ.

"Стоило Зеленскому воспользоваться моим советом и привлечь профессионала в сфере обороны Ивана Апаршин, как Москва подготовила провокацию, против Апаршина: по моим данным, Россия планирует запустить через свои СМИ фейк, якобы Апаршин является "агентом КГБ/ФСБ". Причина проста как валенок: Москва отнюдь не хочет видеть профессионалов рядом с новоизбранным президентом Украины. Поэтому никак не угомонится", написал он.

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21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля Центризбирком официально огласил результаты выборов победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей. За Порошенко проголосовало 24,45% избирателей. Дату инаугурации Верховная Рада определит после публикации результатов выборов в "Голосі України".