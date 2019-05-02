  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Москва собирается объявить Апаршина агентом КГБ, - Гриценко
Политика
Гордон Гордон ·
· Россия · Президент Украины
Москва собирается объявить Апаршина агентом КГБ, - Гриценко

Москва собирается объявить Апаршина агентом КГБ, - Гриценко (4 новости)

«Россия планирует запустить через свои СМИ фейк, якобы Апаршин является "агентом КГБ/ФСБ"»

Российская власть готовит провокацию против советника по вопросам безопасности и обороны в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Ивана Апаршина, потому что не хочет видеть рядом с новым главой Украинского государства профессионалов, считает экс-министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.Российская власть готовит провокацию против советника по вопросам безопасности и обороны в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Ивана Апаршина. Об этом 2 мая в Facebook заявил экс-министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

Политик отметил, что как только он посоветовал Зеленскому профессионалов "в ключевых сферах", как Басманный суд Москвы заочно арестовал его и объявил в розыск по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории РФ.

"Стоило Зеленскому воспользоваться моим советом и привлечь профессионала в сфере обороны Ивана Апаршин, как Москва подготовила провокацию, против Апаршина: по моим данным, Россия планирует запустить через свои СМИ фейк, якобы Апаршин является "агентом КГБ/ФСБ". Причина проста как валенок: Москва отнюдь не хочет видеть профессионалов рядом с новоизбранным президентом Украины. Поэтому никак не угомонится", написал он.

Трамп считает, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия
Трамп считает, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля Центризбирком официально огласил результаты выборов победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей. За Порошенко проголосовало 24,45% избирателей. Дату инаугурации Верховная Рада определит после публикации результатов выборов в "Голосі України".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  02.05.19, 17:08 Россия планирует запустить фейки через СМИ о советнике новоизбранного президента Владимира Зеленского Иване Апаршине, якобы он "агент КГБ/ФСБ".
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.05.19, 17:20 Экс-кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко утверждает, что Россия готовит провокацию, собираясь запустить через свои СМИ фейк, будто бы военный советник Зеленского…
ТСН ТСН  ·  02.05.19, 17:28 Россия планирует запустить через свои СМИ фейк, якобы Апаршин является "агентом КГБ/ФСБ".
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
В 2020 году в Киеве состоится весенняя сессия ПА НАТО, - Парубий

В 2020 году в Киеве состоится весенняя сессия ПА НАТО,…
Мадуро под натиском протестов согласился &quot;исправить ошибки&quot;

Мадуро под натиском протестов согласился "исправить ошибки"
Общим между Украиной и Россией является только государственная граница – Зеленский о &quot;мыжебратьях&quot;

Общим между Украиной и Россией является только государственная граница –…
Военный советник Зеленского назвал два сценария освобождения Донбасса

Военный советник Зеленского назвал два сценария освобождения Донбасса
Партия Порошенко перезагружается

Партия Порошенко перезагружается
Вадим Новинский вместе с единомышленниками возложили цветы возле дома Профсоюзов в память о погибших 2 мая 2014 года

Вадим Новинский вместе с единомышленниками возложили цветы возле дома Профсоюзов…
Инаугурация Зеленского будет &quot;с фишечками&quot;, кадры - после нее

Инаугурация Зеленского будет "с фишечками", кадры - после нее
У Зеленского рассказали, как у него появилась идея провести дебаты на стадионе

У Зеленского рассказали, как у него появилась идея провести дебаты…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Госстат обнародовал данные о задолженности по зарплатам

Госстат обнародовал данные о задолженности по зарплатам
Миланские гранды нацелились на лидера &quot;Баварии&quot;

Миланские гранды нацелились на лидера "Баварии"
Невероятно красивые снимки цветов талантливого фотографа из Словакии (Фото)

Невероятно красивые снимки цветов талантливого фотографа из Словакии (Фото)
Нарвались. Известный паблик dtp.kiev.ua спровоцировал шквал критики провокационным постом о трагедии в Одессе

Нарвались. Известный паблик dtp.kiev.ua спровоцировал шквал критики провокационным постом о…
В Одессе на Куликовом поле завязались столкновения между проукраинскими активистами и их оппонентами

В Одессе на Куликовом поле завязались столкновения между проукраинскими активистами…
В России в массовой аварии пострадали пятеро детей, один из малышей погиб

В России в массовой аварии пострадали пятеро детей, один из…
Шестьсотка Месси и Роналду. Лео на 118 матчей опередил КриРо в достижении космического показателя

Шестьсотка Месси и Роналду. Лео на 118 матчей опередил КриРо…
Касильяс может не вернуться в футбол после инфаркта - СМИ

Касильяс может не вернуться в футбол после инфаркта - СМИ
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.