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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 21:28
· Пресс-служба · Июнь
«Мотор Сич» не будет выполнять международные рейсы до 14 июня

«Мотор Сич» не будет выполнять международные рейсы до 14 июня (4 новости)

«Мотор Сич не будет выполнять международные рейсы до 14 июня 23.05»

Авиакомпания "Мотор Сич" объявила о приостановлении международных рейсов до 14 июня. В то же время были отменены и внутренние рейсы до 31 мая.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Сообщается, что такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавируса.

В авиакомпании отметили, что пассажиры, которые имеют билеты на рейсы авиакомпании с датой вылета в этот период, могут обратиться в контактный центр авиакомпании или туристического агентства, где приобрели авиабилет, для решения вопросов возврата средств за оплаченный перевозки или переноса вылета на позднюю дату.

Обновлено в 21:28 "Пассажиров, имеющих билеты на рейсы позже указанных дат, мы просим следить за информацией на официальном сайте авиакомпании и на официальных страницах в социальных сетях", - уточнили в "Мотор Сич".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  23.05.20, 17:22 Авиакомпания "Мотор Сич" объявила о приостановлении внутренних рейсов до 31 мая и международных рейсов до 14 июня 2020.
Новый Регион Новый Регион  ·  23.05.20, 18:56 "Мотор Сич" не будет выполнять международные рейсы до 14 июня 23.05.
Канал 112 Канал 112  ·  23.05.20, 21:28 В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся в связи с распространением коронавируса, авиакомпания "Мотор Сич" прекращает выполнение внутренних рейсов до 31 мая, а международных рейсов…
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