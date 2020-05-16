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МОЗ не планує закуповувати апарати для вентиляції легень «Новатор» для лікарень, – Степанов

МОЗ не планує закуповувати апарати для вентиляції легень «Новатор» для лікарень, – Степанов (3 новости)

«Попередньо було проведено консультації з лікарями-анестезіологами щодо закупівлі апаратів штучної вентиляції легень»

У Міністерстві охорони здоров'я не планували закуповувати апарати штучної вентиляції легень української компанії "Новатор" для використання у лікарні. На цьому наголосив чільник МОЗу Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

Додав – пристрій зареєстрований як мобільний неінвазивний апарат штучної вентиляції легень. І його можна використовувати при екстреній допомозі, щоб довезти пацієнта до лікарні. Так міністр охорони здоров'я відреагував на скандал, який розгорівся довкола приладів цього підприємства.

12 травня на сторінці у Facebook "Слуга народу – Хмельниччина" опублікували повідомлення про використання цього апарату для штучної вентиляції легень у новонароджених, дітей та дорослих. Активно наголошували, що він коштує набагато менше порівняно з закордонними аналогами.

Оприлюднили і повідомлення від міністерства охорони здоров'я щодо його використання. За даними Слуг - апарат створили за 10 днів на основі розробок Великої Британії та Ізраїлю. Щом...

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Главком Главком  ·  16.05.20, 12:15 Попередньо було проведено консультації з лікарями-анестезіологами щодо закупівлі апаратів штучної вентиляції легень
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.05.20, 12:57 В Министерстве здравоохранения Украины никогда не планировали закупать аппараты для вентиляции легких "Новатор" для использования в больницах.
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