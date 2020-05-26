МОЗ спланировало закупку медсредств против коронавируса по завышенным ценам - СМИ (3 новости) «Министерство здравоохранения, планируя расходы на закупку средств для борьбы с коронавирусом, установило цены на необходимые товары выше рыночных»

Минздрав получит почти 3 морд грн из госбюджета на закупку средств для борьбы с коронавирусом, цена на которые значительно завысил. Об этом со ссылкой на документы пишет Bihus.info во вторник, 26 мая.

В документах за подписью министра здравоохранения Максима Степанова обоснованы запланированные расходы.

"Часть позиций из перечня по своей расчетной стоимости чуть ли не в половину превышают стоимость, по которым эти же товары покупают волонтеры. Разница в цене только защитных костюмов, которые Минздрав хочет купить почти 4,5 миллиона, по сравнению с ценой, по которой такие же по характеристикам костюмы закупают благотворители - более миллиарда гривен", - сказано в публикации.

МОЗ предлагает выделить 2 миллиарда 339 852 тысяч гривен на закупку средств индивидуальной защиты для работников медучреждений, где принимают больных с COVID-19 и экстренной медицинской помощи. При этом организация Пациенты Украины за средства благотворителей закупает аналогичные товары с...