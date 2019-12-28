Можно с антибиотиками: Супрун шокировала новыми фактами об алкоголе (3 новости) «Уляна Супрун рассказала новые факты об алкоголе перед новогодними застольями, которые скоро начнутся в Украине. Бывшая и.о. министра здравоохранения напомнила,…»

Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун, рассказала, как правильно закусывать алкогольные напитки и стоит ли их чем-то запивать. Советы экс-чиновница приурочила к грядущим новогодним праздникам, расписав их в авторском блоге.

Так, главный совет Супрун состоит в том, что пить алкоголь во время праздничного застолья следует умерено.

“Умеренность означает, что за все празднование вы пьете один маленький бокал вина, кружечку пива или рюмочку крепкого напитка. Что-то одно и только. Лучше всего — не употреблять алкоголь вообще”, — отметила она.

Также, Супрун рекомендовала не закусывать алкоголь жирной пищей.

В Киеве водитель Uber устроил тройное ДТП с пострадавшими и отказался…

“Если вы не можете обойти спиртное, примите во внимание три вещи:

▪ Первое — алкоголь надо не закусывать жирным, а запивать минеральной водой.

▪ Второе — от алкоголя хочется есть, особенно сладкое, но это просто биохимическая ловушка, вызванная алкоголем и выбросом инсулина.

▪ Третье — алкоголь это также калории, и рюмочка за рюмочкой будет способствовать тому, что придется набрать килограмм-другой на самой выпивке”, — уточнила она.

Кроме того, во время застолья, Супрун советует налегать на овощи, но не перемазывать их майонезом.

“Овощи имеют много витаминов, клетчатки, способствуют пищеварению, и содержат мало калорий. Если застолье означает „хорошо наесться“, то растительная пища — отличный выбор. Овощи — это не только помидор с грядки, которого зимой не достать. Это корнеплоды, острый перец, квашеная капуста, корейская морковь, тушеный порей и грибы (хотя грибы это не растения, это отдельное царство). Главное — не перемазывайте их майонезом”, — советует она и добавлять, что для физического и психического здоровья важно вовремя прекратить есть, сидеть или тусоваться.

“Вы можете пойти и лечь спать, играть в настольные игры, читать книгу, танцевать, смотреть кино, петь колядки или даже караоке (главное петь хорошо).

Сочельник или новогодняя ночь вряд ли определят вашу жизнь в следующем году. Значительно большее влияние имеет ваше осознанное отношение к еде, сну, напиткам и действительно бережное, сочувственное отношение к себе”, — резюмировала Супрун.

Как сообщал УНН, накануне новогодних праздников, на рынке растет количество нелегального алкоголя. Чтобы не купить подделку и не попасть в больницу, эксперты советуют доверять надежным точкам продажи алкоголя, обращать внимани