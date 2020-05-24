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Мрия снова доставила медицинский груз в Канаду

Мрия снова доставила медицинский груз в Канаду (5 новостей)

«Найбільший у світі український літак Мрія здійснив другий рейс із медичними засобами до Канади»

Крупнейший в мире грузовой самолет украинского производства продолжает помогать бороться с коронавирусом. Ан-225 "Мрия" успешно доставил вторую часть груза в Канаду со средствами индивидуальной защиты из Китая.

Украинский самолет "Мрия" приземлился в Монреале 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Канаде в фейсбуке.

Мы имеем честь приветствовать в Монреале крупнейший в мире самолет – Антонов 225 "Мрия". В эти сложные времена украинская авиация поставляет необходимые средства для борьбы с пандемией COVID-19 – говорится в сообщении.

Доставку груза прокомментировал и посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Он поблагодарил капитана Дмитрия Антонова и его команду за прекрасно выполненную миссию и за возможность гордиться нашим самолетом и профи.

Вторая жизнь "Мрии" во время пандемии COVID-19

  • Самый большой грузовой самолет в мире пригодился во время пандемии коронавируса. Его большая грузоподъемность помогает доставить груз в любую точку мира.

  • Украинский самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Варшаву медицинское оборудование из Китая для борьбы с коронавирусом. Прилет такого большого самолета вызвал настоящий ажиотаж.

  • В госпредприятии "Антонов" отметили, что оборудование из Китая самолет доставил во Францию.

  • Ан-225 "Мрия" доставил в Украину медицинский груз из Китая. Самолет встречал Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, груз по объему претендует на Книгу рекордов Гиннеса.

    • Больше о впечатляющем самолете Ан-225 "Мрия" – читайте в материале 24 канала.

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    УНН УНН  ·  24.05.20, 20:59 Украинский самолет Антонов 225 "Мрия" доставил в Монреаль вторую часть медицинского груза для Канады. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Канаде, информирует УНН."Мы имеем честь приветствовать…
    Новый Регион Новый Регион  ·  24.05.20, 21:31 Украинский самолет Антонов 225 «Мрия» доставил в Монреаль вторую часть медицинского груза для Канады.
    Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  24.05.20, 22:01 Найбільший у світі український літак "Мрія" здійснив другий рейс із медичними засобами до Канади
    Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.05.20, 22:11   Украинский самолет Мрия доставил в Монреаль медицинские средства защиты, об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Facebook.   "Наша Мрия - снова в Монреале. Это уже второй медицинский…
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