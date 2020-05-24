Мрия снова доставила медицинский груз в Канаду

Крупнейший в мире грузовой самолет украинского производства продолжает помогать бороться с коронавирусом. Ан-225 "Мрия" успешно доставил вторую часть груза в Канаду со средствами индивидуальной защиты из Китая.
Украинский самолет "Мрия" приземлился в Монреале 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Канаде в фейсбуке.
Мы имеем честь приветствовать в Монреале крупнейший в мире самолет – Антонов 225 "Мрия". В эти сложные времена украинская авиация поставляет необходимые средства для борьбы с пандемией COVID-19 – говорится в сообщении.
Доставку груза прокомментировал и посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Он поблагодарил капитана Дмитрия Антонова и его команду за прекрасно выполненную миссию и за возможность гордиться нашим самолетом и профи.
Вторая жизнь "Мрии" во время пандемии COVID-19
Больше о впечатляющем самолете Ан-225 "Мрия" – читайте в материале 24 канала.