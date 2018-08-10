В ювелирном магазине Италии заметили попытку муравья украсть бриллиант. Об этом сообщает TJournal.
"В ювелирном магазине Италии произошла дерзкая попытка украсть бриллиант. Муравей в течение нескольких минут невозмутимо пытался вынести драгоценный камень", - сказано в сообщении.
Обновлено в 16:36 В Италии в одном из ювелирных магазинов на видео сняли муравья, который пытался украсть бриллиант.
Обновлено в 16:44 В Италии в одном из ювелирных магазинов на видео сняли муравья, который пытался украсть бриллиант. Ролик был обнародован на YouTube-канале.