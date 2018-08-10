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Багнет Багнет · · Обновлено в 16:44
· Магазин · Италия
Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина в Италии (видео)

Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина в Италии (видео) (7 новостей и 1 видео)

«В Сети опубликовали видео, возможно, самого необычного и дерзкого ограбления»

В ювелирном магазине Италии заметили попытку муравья украсть бриллиант. Об этом сообщает TJournal.

"В ювелирном магазине Италии произошла дерзкая попытка украсть бриллиант. Муравей в течение нескольких минут невозмутимо пытался вынести драгоценный камень", - сказано в сообщении.

Обновлено в 16:36 В Италии в одном из ювелирных магазинов на видео сняли муравья, который пытался украсть бриллиант.

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В Одесской области задержали двух налетчиков, ограбивших ювелирный магазин…

Обновлено в 16:44 В Италии в одном из ювелирных магазинов на видео сняли муравья, который пытался украсть бриллиант. Ролик был обнародован на YouTube-канале.

ФОТО К НОВОСТИ: «Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина в Италии (видео)»
Фото Смелый муравей украл бриллиант из ювелирного магазина
Фото Мелкий грабитель: в Италии муравей пытался украсть из ювелирного магазина бриллиант
Фото В ювелирном магазине в Италии муравей пытался украсть бриллиант - видео
Фото Попытку муравья украсть бриллиант сняли на видео
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Facenews Facenews  ·  10.08.18, 14:15 Муравей крадет бриллиантВ ювелирном магазине Италии заметили попытку муравья украсть бриллиант."В ювелирном магазине Италии произошла дерзкая попытка украсть бриллиант. Неизвестный в костюме муравья-муравья…
Униан Униан  ·  10.08.18, 15:31 Муравей в течении нескольких минут невозмутимо пытался вынести драгоценный камень.
Новое Время Новое Время  ·  10.08.18, 16:12 В Сети опубликовали видео, возможно, самого необычного и дерзкого ограбления.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.08.18, 16:16 В Италии в одном из местных ювелирных магазинов на видео сняли муравья, который на протяжении нескольких минут пытался украсть бриллиант. Видео с муравьем стало вирусным, набрав за три дня более 700 тысяч…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  10.08.18, 16:36 В Италии в одном из ювелирных магазинов на видео сняли муравья, который пытался украсть бриллиант.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.08.18, 16:44 В Италии в одном из ювелирных магазинов на видео сняли муравья, который пытался украсть бриллиант. Ролик был обнародован на YouTube-канале.
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