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Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина в Италии (видео) (7 новостей и 1 видео) «В Сети опубликовали видео, возможно, самого необычного и дерзкого ограбления»

В ювелирном магазине Италии заметили попытку муравья украсть бриллиант. Об этом сообщает TJournal.

"В ювелирном магазине Италии произошла дерзкая попытка украсть бриллиант. Муравей в течение нескольких минут невозмутимо пытался вынести драгоценный камень", - сказано в сообщении.

Обновлено в 16:36 В Италии в одном из ювелирных магазинов на видео сняли муравья, который пытался украсть бриллиант.

В Одесской области задержали двух налетчиков, ограбивших ювелирный магазин…

Обновлено в 16:44 В Италии в одном из ювелирных магазинов на видео сняли муравья, который пытался украсть бриллиант. Ролик был обнародован на YouTube-канале.