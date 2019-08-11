Мусоровоз задавил мужчину (4 новости и 1 видео) «По предварительным данным, водитель не заметил человека на бордюре»

В Киеве на бульваре Верховной Рады возле жилых домов мусоровоз переехал мужчину. Об этом сообщает "Информатор".

Это произошло во дворе неподалеку ЗАГСа. Мужчина сидел на бордюре, в каком состоянии он был пока неизвестно. В этот момент мусоровоз MAN заезжал во двор, сдавая задним ходом.

По предварительным данным, водитель не заметил мужчину и наехал на него. Он утверждает, что услышал крик и остановил машину, а когда вышел, то заметил, что под колесами лежит человек.

На место происшествия приехали правоохранители и скорая. Медики лишь зафиксировали время смерти.

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На вид погибшему около 35 лет. В полиции этот факт пока не подтвердили.

Ранее сообщалось, в Житомирской области на трассе Шепетовка - Чуднов - Бердичев произошла смертельная авария, в которой погиб милиционер. Авария произошла вчера поздно вечером в г. Чуднов, "ВАЗ" и "Пежо" столкнулись лоб в лоб. За рулем последней машины находился 29-летний старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска ГУНП. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате аварии водитель "ВАЗ" и 55-летний пассажир погибли на месте аварии, водителя "Пежо" и 55-летнюю пассажирку "ВАЗ" госпитализировали в Чудновскую больницу. Впоследствии пострадавшие скончались в больнице.