Мустафа Джемилев просит Зеленского добиться допуска ОБСЕ в Крым

Лидеры крымских татар призвали президента Украины Владимира Зеленского поднять на международной арене вопрос введения постоянной мониторинговой миссии в аннексированном Россией Крыму.
В частности, с таким предложением на встрече с президентом выступили лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и глава Меджлиса Рефат Чубаров, сообщает Офис главы государства.
Как уточнили лидеры крымских татар, официально Мониторинговая группа ООН по правам человека и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая работает в Донбассе, имеют право фиксировать нарушения прав человека, но оккупационные власти РФ не допускают международные мониторинговые миссии на оккупированный полуостров.
«Она (миссия ОБСЕ — ред.) имеет мандат во всей Украине, но ее не допускают в Крым. Нам надо настаивать везде, на всех площадках, где мы можем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ имеет право въезжать в Крым», — заявил Чубаров.
Ожидается, что задачей для мониторинговой миссии станет фиксация на полуострове всех нарушений прав человека.