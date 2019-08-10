  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Мустафа Джемилев просит Зеленского добиться допуска ОБСЕ в Крым
Политика
Газета День Газета День ·
· Россия · Президент Украины · Мониторинговая миссия · Аннексированный Крым · Миссия
Мустафа Джемилев просит Зеленского добиться допуска ОБСЕ в Крым

Мустафа Джемилев просит Зеленского добиться допуска ОБСЕ в Крым (3 новости)

«Задачей для мониторинговой миссии станет фиксация на полуострове всех нарушений прав человека»

Лидеры крымских татар призвали президента Украины Владимира Зеленского поднять на международной арене вопрос введения постоянной мониторинговой миссии в аннексированном Россией Крыму.

В частности, с таким предложением на встрече с президентом выступили лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и глава Меджлиса Рефат Чубаров, сообщает Офис главы государства.

Как уточнили лидеры крымских татар, официально Мониторинговая группа ООН по правам человека и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая работает в Донбассе, имеют право фиксировать нарушения прав человека, но оккупационные власти РФ не допускают международные мониторинговые миссии на оккупированный полуостров.

НАТО: Россия несет исключительную ответственность за смерть ракетного…
НАТО: Россия несет исключительную ответственность за смерть ракетного…

«Она (миссия ОБСЕ — ред.) имеет мандат во всей Украине, но ее не допускают в Крым. Нам надо настаивать везде, на всех площадках, где мы можем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ имеет право въезжать в Крым», — заявил Чубаров.

Ожидается, что задачей для мониторинговой миссии станет фиксация на полуострове всех нарушений прав человека.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  10.08.19, 05:35 Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса Рефат Чубаров предложили президенту Владимиру Зеленскому поднять на международной арене вопрос введения постоянной мониторинговой…
Униан Униан  ·  10.08.19, 08:42 Задачей для мониторинговой миссии станет фиксация на полуострове всех нарушений прав человека.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Тейлор: США против выхода Украины из Минских переговоров

Тейлор: США против выхода Украины из Минских переговоров
Мустафа Джемилев просит Зеленского добиться допуска ОБСЕ в Крым

Мустафа Джемилев просит Зеленского добиться допуска ОБСЕ в Крым
Прокуроры назвали сумму залога за подозреваемого по делу &quot;Роттердам+&quot;

Прокуроры назвали сумму залога за подозреваемого по делу "Роттердам+"
Трамп: Я считаю, Зеленский заключит соглашение с Путиным

Трамп: Я считаю, Зеленский заключит соглашение с Путиным
Стефанчук рассказал, с каких законов начнет работу новая Рада

Стефанчук рассказал, с каких законов начнет работу новая Рада
Франция пока не рассматривает вопрос расширения нормандского формата за счет США

Франция пока не рассматривает вопрос расширения нормандского формата за счет…
Зеленский скоро посетит Белый дом, – Трамп

Зеленский скоро посетит Белый дом, – Трамп
Первое заседание новой Верховной Рады: названа точная дата

Первое заседание новой Верховной Рады: названа точная дата
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Мілан» збирається придбати другого після Шевченка українця

«Мілан» збирається придбати другого після Шевченка українця
Украина и Турция создали совместное предприятие по производству высокоточного оружия

Украина и Турция создали совместное предприятие по производству высокоточного оружия
Шахтер предложил травмированному футболисту расторгнуть контракт

Шахтер предложил травмированному футболисту расторгнуть контракт
В Люксембурге бушевал разрушительный торнадо

В Люксембурге бушевал разрушительный торнадо
За полгода Украина увеличила объемы транзита газа в ЕС и Молдову

За полгода Украина увеличила объемы транзита газа в ЕС и…
Манчестер Юнайтед — Челси. Текстовая трансляция матча

Манчестер Юнайтед — Челси. Текстовая трансляция матча
Рома хочет арендовать Мариано Диаса с правом выкупа

Рома хочет арендовать Мариано Диаса с правом выкупа
Харьковские пограничники применили оружие против контрабандистов из РФ

Харьковские пограничники применили оружие против контрабандистов из РФ
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.