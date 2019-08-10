Мустафа Джемилев просит Зеленского добиться допуска ОБСЕ в Крым (3 новости) «Задачей для мониторинговой миссии станет фиксация на полуострове всех нарушений прав человека»

Лидеры крымских татар призвали президента Украины Владимира Зеленского поднять на международной арене вопрос введения постоянной мониторинговой миссии в аннексированном Россией Крыму.

В частности, с таким предложением на встрече с президентом выступили лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и глава Меджлиса Рефат Чубаров, сообщает Офис главы государства.

Как уточнили лидеры крымских татар, официально Мониторинговая группа ООН по правам человека и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая работает в Донбассе, имеют право фиксировать нарушения прав человека, но оккупационные власти РФ не допускают международные мониторинговые миссии на оккупированный полуостров.

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«Она (миссия ОБСЕ — ред.) имеет мандат во всей Украине, но ее не допускают в Крым. Нам надо настаивать везде, на всех площадках, где мы можем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ имеет право въезжать в Крым», — заявил Чубаров.

Ожидается, что задачей для мониторинговой миссии станет фиксация на полуострове всех нарушений прав человека.