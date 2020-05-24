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Музеи Ватикана открывают после карантина

Музеи Ватикана открывают после карантина (3 новости)

«Музеи Ватикана возобновят работу с 1 июня. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 24 мая. Отметим, что в местных музеях…»

Музеи Ватикана вновь откроются с 1 июня. Об этом сообщает агентство Reuters в воскресенье, 24 мая.

Таким образом, в начале лета карантин из-за Covid-19, который истощила казну Святого Престола, подходит к концу.

Посетителям будут проверять свою температуру,а также они должны будут носить маски и пользоваться дезинфицирующим средством для рук. Персонал будет носить маски и перчатки, а медицинские работники будут постоянно дежурить.

Аналогичные условия будут применяться к посетителям папской дачи в Кастель-Гандольфо к югу от Рима.

Отмечается, что в музеях хранятся некоторые из величайших шедевров эпохи Возрождения, а также древнеримские и египетские артефакты. Их можно будет увидеть с начала июня, однако только путем онлайн-бронирования для контроля количества людей.

Ранее, ватиканские музеи, а также все музеи при папских базиликах в Риме были закрыты с 9 майя

https://vesti.ua/lite/vatikan-anonsiroval-zakrytie-muzeev-iz-za-koronavirusa

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РБК Украина РБК Украина  ·  24.05.20, 05:26 Музеи Ватикана вновь откроются с 1 июня. Таким образом карантин из-за коронавируса, который истощила казну Святого Престола, подходит к концу. Об этом сообщает агентство Reuters.В музеях хранятся некоторые…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.05.20, 07:43 Музеи Ватикана возобновят работу с 1 июня. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 24 мая. Отметим, что в местных музеях хранятся некоторые из величайших шедевров эпохи Возрождения, а также древнеримские…
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