Музеи Ватикана открывают после карантина

Музеи Ватикана вновь откроются с 1 июня. Об этом сообщает агентство Reuters в воскресенье, 24 мая.
Таким образом, в начале лета карантин из-за Covid-19, который истощила казну Святого Престола, подходит к концу.
Посетителям будут проверять свою температуру,а также они должны будут носить маски и пользоваться дезинфицирующим средством для рук. Персонал будет носить маски и перчатки, а медицинские работники будут постоянно дежурить.
Аналогичные условия будут применяться к посетителям папской дачи в Кастель-Гандольфо к югу от Рима.
Отмечается, что в музеях хранятся некоторые из величайших шедевров эпохи Возрождения, а также древнеримские и египетские артефакты. Их можно будет увидеть с начала июня, однако только путем онлайн-бронирования для контроля количества людей.
Ранее, ватиканские музеи, а также все музеи при папских базиликах в Риме были закрыты с 9 майя
https://vesti.ua/lite/vatikan-anonsiroval-zakrytie-muzeev-iz-za-koronavirusaПодпишитесь на ежедневную еmail-рассылку от создателей газеты номер 1 в Украине. Каждый вечер в вашей почте самое важное, эксклюзивное и полезное. Подписаться.