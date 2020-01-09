Музей мадам Тюссо убрал восковые фигуры Меган Маркл и принца Гарри с королевской экспозиции

Генеральный менеджер лондонского музея мадам Тюссо Стив Дейвис сообщил, что восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл больше не будут частью экспозиции, посвященной королевской семье. Об этом сообщает Independent. В музее на это пошли после того, как герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении выйти из монаршей семьи Великобритании. "Как и весь мир, мы реагируем на удивительные новости, что герцог и герцогиня Сассекские решили отойти от "старшего" членства в королевской семье. С сегодняшнего дня фигуры Меган и Гарри больше не будут частью нашей экспозиции королевской семьи", – заявил Стив Дейвис. Он также добавил, что фигуры принца Гарри и Меган Маркл все же будут частью экспозиции музея, поскольку они являются "одними из самых популярных и любимых". "Как две из самых популярных и любимых фигур, они, конечно, останутся важными экспонатами музея мадам Тюссо в Лондоне", – сказал Дейвис. Восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл в лондонском музее мадам Тюссо Как ранее сообщал Фокус: После сенсационного заявления герцога и герцогини Сассекских о намерении сложить с себя королевские полномочия, на супругов обрушился шквал критики со стороны британских СМИ. Принц Гарри переоделся в костюм Санта-Клауса и записал новогоднее поздравление для детей, чьи родители погибли во время службы в вооруженных силах Британии. Видеообращение было инициировано благотворительной организацией Scotty's Little Soldiers.