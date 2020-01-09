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Музей мадам Тюссо убрал восковые фигуры Меган Маркл и принца Гарри с королевской экспозиции

Музей мадам Тюссо убрал восковые фигуры Меган Маркл и принца Гарри с королевской экспозиции (4 новости)

«Копии членов семьи Сассекских установят в другом месте»

Генеральный менеджер лондонского музея мадам Тюссо Стив Дейвис сообщил, что восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл больше не будут частью экспозиции, посвященной королевской семье. Об этом сообщает Independent. В музее на это пошли после того, как герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении выйти из монаршей семьи Великобритании. "Как и весь мир, мы реагируем на удивительные новости, что герцог и герцогиня Сассекские решили отойти от "старшего" членства в королевской семье. С сегодняшнего дня фигуры Меган и Гарри больше не будут частью нашей экспозиции королевской семьи", – заявил Стив Дейвис. Он также добавил, что фигуры принца Гарри и Меган Маркл все же будут частью экспозиции музея, поскольку они являются "одними из самых популярных и любимых". "Как две из самых популярных и любимых фигур, они, конечно, останутся важными экспонатами музея мадам Тюссо в Лондоне", – сказал Дейвис. Восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл в лондонском музее мадам Тюссо Как ранее сообщал Фокус: После сенсационного заявления герцога и герцогини Сассекских о намерении сложить с себя королевские полномочия, на супругов обрушился шквал критики со стороны британских СМИ. Принц Гарри переоделся в костюм Санта-Клауса и записал новогоднее поздравление для детей, чьи родители погибли во время службы в вооруженных силах Британии. Видеообращение было инициировано благотворительной организацией Scotty's Little Soldiers. 

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  09.01.20, 17:40 Фигуры останутся частью экспозиции музея, но где они будут стоять, неясно.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  09.01.20, 18:21 Копии членов семьи Сассекских установят в другом месте.
ТСН ТСН  ·  09.01.20, 20:37 Все через намерение герцогов выйти из королевской семьи.
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