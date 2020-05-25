Мужчина насиловал своего крестника и продавал снятое видео

В Киеве 28-летний житель Волынской области систематически насиловал 13-летнего мальчика, снимал это на видео и продавал их в Сети.
Как оказалось, потерпевший является крестником подозреваемого, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Подозреваемый, пользуясь беспомощным состоянием 13-летнего мальчика, вступал с ним в половые сношения и снимал этот процесс на видео. Созданный при участии ребенка порноконтент злоумышленник продавал другим лицам для размещения в Интернете", - сказано в сообщении.
Во время обысков дома у подозреваемого обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны с изображениями порнографического характера с участием несовершеннолетнего ребенка.
Устанавливаются другие лица, причастные к совершению этих преступлений.
Подозреваемый по решению суда арестован без права на залог. Его могут посадить на 12 лет.
На территории Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа был изнасилован 11-летний мальчик. Трагедия произошла в университетском бассейне, где занимаются детские группы по плаванию.