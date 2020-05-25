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Мужчина насиловал своего крестника и продавал снятое видео

Мужчина насиловал своего крестника и продавал снятое видео (4 новости)

«Преступник может сесть в тюрьму на 10 лет»

В Киеве 28-летний житель Волынской области систематически насиловал 13-летнего мальчика, снимал это на видео и продавал их в Сети.

Как оказалось, потерпевший является крестником подозреваемого, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Подозреваемый, пользуясь беспомощным состоянием 13-летнего мальчика, вступал с ним в половые сношения и снимал этот процесс на видео. Созданный при участии ребенка порноконтент злоумышленник продавал другим лицам для размещения в Интернете", - сказано в сообщении.

Во время обысков дома у подозреваемого обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны с изображениями порнографического характера с участием несовершеннолетнего ребенка.

Устанавливаются другие лица, причастные к совершению этих преступлений.

Подозреваемый по решению суда арестован без права на залог. Его могут посадить на 12 лет.

На территории Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа был изнасилован 11-летний мальчик. Трагедия произошла в университетском бассейне, где занимаются детские группы по плаванию.

ФОТО К НОВОСТИ: «Мужчина насиловал своего крестника и продавал снятое видео»
Фото Мужчина насиловал своего 13-летнего крестника, а видео продавал в Сети
Фото Мужчина насиловал крестника и продавал видео
Фото Мужчина насиловал своего крестника и продавал снятое видео
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