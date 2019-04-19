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Мужчина отрезал себе палец, проголосовав за правящую партию

Мужчина отрезал себе палец, проголосовав за правящую партию (4 новости)

«Мужчина выбрал "неправильную" партию»

Индийский избиратель сообщил, что он отрубил себя указательный палец после того, как понял, что проголосовал за "неправильную" политическую партию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Мужчина хотел проголосовать за региональную партию - но был смущен многими символами на машине для голосования. После голосования, с помощью указательного пальца, который обмокают в Индии в чернило, мужчина понял, что из-за большого количества знаков в названии партий их перепутал.После осознания ошибки мужчина отрезал себе указательный палец.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  19.04.19, 21:37 Мужчина выбрал "неправильную" партию.
Голос.UA Голос.UA  ·  19.04.19, 21:39 Один из жителей Индии во время голосования на парламентских выборах поставил "галочку" за правящую партию, приверженцем которой он не является. После этого представитель касты неприкасаемых отрезал себе…
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