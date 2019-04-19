Мужчина отрезал себе палец, проголосовав за правящую партию

Индийский избиратель сообщил, что он отрубил себя указательный палец после того, как понял, что проголосовал за "неправильную" политическую партию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Мужчина хотел проголосовать за региональную партию - но был смущен многими символами на машине для голосования. После голосования, с помощью указательного пальца, который обмокают в Индии в чернило, мужчина понял, что из-за большого количества знаков в названии партий их перепутал.После осознания ошибки мужчина отрезал себе указательный палец.