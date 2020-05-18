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Мужчина проник в музей и провел там 40 минут ради селфи с динозаврами (4 новости) «Мужчине предъявлено обвинение во взломе с проникновением»

Проникшего в музей Сиднея ради селфи с черепом динозавра мужчину арестовали. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает New York Post.

Так, 25-летний мужчина проник в здание музея около часа ночи. Почти 40 минут он ходил по пустым залам музея и делал снимки. Злоумышленник также украл один из предметов музейной экспозиции.

Мужчине предъявлены обвинения во взломе с проникновением, он предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что в Одессе обокрали музей старинного оружия. Также Корреспондент писал, что дрезденский музей ограбили на миллиард евро.

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