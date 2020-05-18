  1. Главная
  2. Новости
  3. Мужчина проник в музей и провел там 40 минут ради селфи с динозаврами
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Музей · Арест
Мужчина проник в музей и провел там 40 минут ради селфи с динозаврами

Мужчина проник в музей и провел там 40 минут ради селфи с динозаврами (4 новости)

«Мужчине предъявлено обвинение во взломе с проникновением»

Проникшего в музей Сиднея ради селфи с черепом динозавра мужчину арестовали. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает New York Post.

Так, 25-летний мужчина проник в здание музея около часа ночи. Почти 40 минут он ходил по пустым залам музея и делал снимки. Злоумышленник также украл один из предметов музейной экспозиции.

Мужчине предъявлены обвинения во взломе с проникновением, он предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что в Одессе обокрали музей старинного оружия. Также Корреспондент писал, что дрезденский музей ограбили на миллиард евро.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.05.20, 07:35 Мужчине предъявлено обвинение во взломе с проникновением
Униан Униан  ·  18.05.20, 09:26 Около 40 минут 25-летний мужчина бродил по пустым залам и делал снимки.
MIGnews MIGnews  ·  18.05.20, 13:11 Нарушитель ворвался в музей и делал селфи с черепами и скелетами динозавров.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поліція затримала жартівника, який «замінував» київський залізничний вокзал

Поліція затримала жартівника, який «замінував» київський залізничний вокзал
Выходные в июне-2020: сколько будут отдыхать украинцы

Выходные в июне-2020: сколько будут отдыхать украинцы
Молчала много лет: Тина Кароль в прозрачном платье-кольчуге заинтриговала заявлением

Молчала много лет: Тина Кароль в прозрачном платье-кольчуге заинтриговала заявлением
Утренняя стрельба на Салтовке: повздорили два автомобилиста

Утренняя стрельба на Салтовке: повздорили два автомобилиста
С начала суток боевики на Донбассе не нарушали режим &quot;тишины&quot;

С начала суток боевики на Донбассе не нарушали режим "тишины"
Погода на неделю: Украину продолжат заливать дожди

Погода на неделю: Украину продолжат заливать дожди
За сутки в ВСУ обнаружили 4 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в ВСУ обнаружили 4 новых случая заражения коронавирусом
Ольга Сумская рассказала, как режиссеры хотели лишить ее &quot;украинских бровей&quot;/Актриса долго не хотела жертвовать естественной красотой ради ролей

Ольга Сумская рассказала, как режиссеры хотели лишить ее "украинских бровей"/Актриса…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.