МВД сообщило о 20 погибших в авиакатастрофе под Чугуевым (21 новость) «У выживших сильнейшие ожоги всего тела»

В ГСЧС сообщили, что что на борту самолета с курсантами было 28 человек.

22 погибли, двое получили травмы. Поиски еще четырех человек продолжаются.

Подтвердилась информация председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Спасатели потушили пламя на месте аварии.

От ДСНС привлекли 50 человек и 6 единиц техники.

В Чугуеве Харьковской обл. около 20.45 упал военный самолет АН-26. На нем курсанты Харьковского университета Воздушных Сил осуществляли учебный полет.

Обновлено в 01:36 "В День траура на всей территории области приспустить Государственный Флаг Украины на всех зданиях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций и разместить на нем траурную ленту. Рекомендовать органам местного самоуправления осуществить аналогичные меры", - говорится в распоряжении.

Обновлено в 01:40 Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель соболезнует в связи с катастрофой военного самолета в Украине, в которой погибло более 20 человек.