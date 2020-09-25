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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 01:40
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МВД сообщило о 20 погибших в авиакатастрофе под Чугуевым

МВД сообщило о 20 погибших в авиакатастрофе под Чугуевым (21 новость)

«У выживших сильнейшие ожоги всего тела»

В ГСЧС сообщили, что что на борту самолета с курсантами было 28 человек.

22 погибли, двое получили травмы. Поиски еще четырех человек продолжаются.

Подтвердилась информация председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Спасатели потушили пламя на месте аварии.

От ДСНС привлекли 50 человек и 6 единиц техники.

В Чугуеве Харьковской обл. около 20.45 упал военный самолет АН-26. На нем курсанты Харьковского университета Воздушных Сил осуществляли учебный полет.

Обновлено в 01:36 "В День траура на всей территории области приспустить Государственный Флаг Украины на всех зданиях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций и разместить на нем траурную ленту. Рекомендовать органам местного самоуправления осуществить аналогичные меры", - говорится в распоряжении.

Обновлено в 01:40 Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель соболезнует в связи с катастрофой военного самолета в Украине, в которой погибло более 20 человек.

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Cxid.info Cxid.info  ·  25.09.20, 22:16 У выживших сильнейшие ожоги всего тела.
Страна.ua Страна.ua  ·  25.09.20, 22:25 ...
Обозреватель Обозреватель  ·  25.09.20, 22:34 Он отметил, что ждет от власти расследования
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.09.20, 22:41 Петр Порошенко выразил соболезнование родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета АН-26 под Харьковом.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  25.09.20, 23:51 Министерство внутренних дел заявило, что, по информации диспетчера аэродрома, на борту упавшего самолета Ан-26 Вооруженных сил находилось 28 человек, найдены тела 22 погибших. Об этом говорится в сообщении…
Униан Униан  ·  25.09.20, 23:55 Катастрофа произошла, когда самолет заходил на посадку на аэродром города Чугуева.
Униан Униан  ·  26.09.20, 00:18 Ан-26 разбился вечером 25 сентября / фото Depo.Харьков По состоянию на 23:56 25 сентября известно о 25 погибших в результате крушения самолета Ан-26 в Харьковской области. Ранее было известно...
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.09.20, 00:37 В Харьковской области суббота, 26 сентября, объявлена днем траура по погибшем в результате падения самолета АН-26 под Чугуевом.Как сообщили в пресс-служюе Харьковской облгосадминистрации, соответствующее…
UAinfo UAinfo  ·  26.09.20, 00:38 Станом на 00:00 26 вересня відомо про 25 загиблих в результаті аварії літака Ан-26 в Харківській області. Раніше було відомо про 22 жертви катастрофи.
УНН УНН  ·  26.09.20, 00:59 В Харьковской области 26 сентября объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26, которая произошла вечером 25 сентября у города Чугуев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу…
Гордон Гордон  ·  26.09.20, 01:03 В день траура на всей территории Харьковской области приспустят государственный флаг Украины, решение опубликовано на сайте областной государственной администрации.В Харьковской области объявили…
Униан Униан  ·  26.09.20, 01:09 Сейчас известно, что в результате авиакатастрофы погибли 25 курсантов.
Канал 112 Канал 112  ·  26.09.20, 01:11 Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер своим распоряжением объявил 26 сентября в Харьковской области объявлено Днем траура по погибшим в катастрофе Ан-26. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской…
Канал 112 Канал 112  ·  26.09.20, 01:28 Онлайн: Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26: https://youtu.be/8CVX5gjSqIE ___ Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y #112Украина
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.09.20, 01:36 Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер объявил 26 сентября Днем траура по погибшим при падении военного самолета АН-26 вблизи города Чугуев. Соответственное распоряжение было опубликовано на сайте госадминистрации…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.09.20, 01:40 Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель соболезнует в связи с катастрофой военного самолета в Украине, в которой погибло более 20 человек.
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