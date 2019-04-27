"Мы — люди Зеленского": Зеленский рассказал о новой "секте" (5 новостей) «Владимир Зеленский заявил, что от его имени работает секта решал»

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский призвал обращаться в полицию в случае, если от его имени аферисты пытаются решить свои вопросы.Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский в видеообращении на странице в Facebook рассказал, что в стране появились аферисты, которые от его имени пытаются решать с представителями местных властей и бизнеса различные вопросы.

"Я сейчас вам хочу рассказать про такую новую "секту" под названием "Мы люди Зеленского, мы от него пришли к вам". Сейчас ходят такие аферисты к мэрам, облсоветам, судьями прокурорам, представителям бизнеса, малого, среднего или крупного, говорят, что "мы тут все теперь решаем, все теперь будет, как мы скажем, нам мандат дал Зеленский". Таких аферистов очень много. Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем не собираюсь", подчеркнул Зеленский.

Он призвал в таком случае обращаться к правоохранительным органам.

"Поэтому если к вам обратятся такие люди, пожалуйста, покажите им это видео, а лучше снимите их на камеру, а еще лучше обратитесь в правоохранительные органы. Мы можем победить эту мерзость только вместе", добавил Зеленский.

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21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента, явка избирателей составила 61,37%. Согласно данным обработки 100% электронных протоколов, за основателя и художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко 24,45%.

Обновлено в 14:51 Владимир Зеленский / Reuters Триумфатор выборов президента Украины 2019 Владимир Зеленский сообщил, что в нашей стране появилась новая "секта", ее название "Мы люди — Зеленского". Аферисты...

Обновлено в 16:05 Зеленский рассказал, что сейчас ходят аферисты к мэрам, председателям областных советов, судьям, прокурорам, бизнесменам и говорят: "Мы от него пришли к вам". Мол, "мы теперь здесь все решаем, потому что нам мандат дал Зеленский".