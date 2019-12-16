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"Мы пока еще остаемся в НАТО и никуда не выходим" — министр обороны Турции

"Мы пока еще остаемся в НАТО и никуда не выходим" — министр обороны Турции (4 новости)

«Анкара сохраняет приверженность миссии НАТО»

Позиция Анкары по членству в НАТО остается неизменной, на нее не влияет сотрудничество с другими странами. Об этом в столице Катара заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, говоря о приобретении российских ЗРК С-400 в контексте роли Турции в НАТО, передает Анадолу.

По его словам, Анкара сохраняет приверженность миссии НАТО.

"Мы пока еще остаемся в НАТО и никуда не выходим. Позиция Анкары по членству в военно-политическом блоке остается неизменной", - сказал он.

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По словам Акара, Турция как надежный и важный член НАТО продолжит выполнять задачи в составе альянса.

"Курс на сотрудничество с другими странами никоим образом не является альтернативой НАТО или сближению с ЕС", - заявил он.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  16.12.19, 00:50 Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар: Мы не собираемся выходить из НАТО.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.12.19, 00:55 Анкара сохраняет приверженность миссии НАТО
Украинская правда Украинская правда  ·  16.12.19, 02:01 Турция не планирует выходить с НАТО и продолжит выполнять задачи в составе альянса.
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