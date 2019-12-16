"Мы пока еще остаемся в НАТО и никуда не выходим" — министр обороны Турции (4 новости) «Анкара сохраняет приверженность миссии НАТО»

Позиция Анкары по членству в НАТО остается неизменной, на нее не влияет сотрудничество с другими странами. Об этом в столице Катара заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, говоря о приобретении российских ЗРК С-400 в контексте роли Турции в НАТО, передает Анадолу.

По его словам, Анкара сохраняет приверженность миссии НАТО.

"Мы пока еще остаемся в НАТО и никуда не выходим. Позиция Анкары по членству в военно-политическом блоке остается неизменной", - сказал он.

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По словам Акара, Турция как надежный и важный член НАТО продолжит выполнять задачи в составе альянса.

"Курс на сотрудничество с другими странами никоим образом не является альтернативой НАТО или сближению с ЕС", - заявил он.