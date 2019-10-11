  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. "Мы приняли решение": семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление
Общество
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 19:26
· Соцсеть
"Мы приняли решение": семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление

"Мы приняли решение": семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление (6 новостей)

«Семья 48-летней Анастасии Заворотнюк, которая тяжело больна, сделала первое официальное заявление по поводу состояния актрисы»

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в клинике, но хранит молчание и не дает никаких комментариев прессе. Однако ее семья впервые выступила с заявлением в соцсети Анастасии, где и появился пост с новостями. Так, в Instagram актрисы семья поблагодарила за поддержку близких, которые создали аккаунт, который помогал артистке противостоять фейкам и травле в СМИ.

Заворотнюк проведала в больнице мать: как складывались отношения в звездной семье

Cемья Анастасии Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Заявление семьи Анастасии

Соцсеть Twitter признала участие российских троллей в кампании за Brexit
Соцсеть Twitter признала участие российских троллей в кампании за Brexit

"От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграм-аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокировали", - написала семья в соцсети.

К сожалению, аккаунт в поддержку актрисы не удалось разблокировать.

Анастасия Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв робототизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день! Увы, восстановить аккаунт пока не удается. Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь", - написали родственники актрисы.

Также близкие прекрасной няни поблагодарили всех неравнодушных за поддержку.

"Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку! Спасибо Вам", - написали они.

Интервью с умирающей Заворотнюк за 800 тысяч: врачи предали актрису

Почему заблокировали Instagram актрисы

Известный российский певец Стас Михайлов предположил, что страничка в поддержку "прекрасной няни" заблокирована из-за "подозрительной активности подписчиков".

"В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие!" - отреагировал Стас Михайлов.

Отметим, что сейчас родственники актрисы пытаются сделать все возможное, чтобы аккаунт снова заработал.

Анастасия Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Поклонники возмущены и хотят знать правду

Фанаты российской актрисы в недоумении и возмущены тем, что родственники актрисы не идут на контакт с прессой и так и не могут сказать, что же на самом деле происходит с "прекрасной няней". После поста родственников в аккаунте Анастасии они засыпали вопросами в комментариях и требуют от семьи актрисы не скрывать от них правду о здоровье их любимицы. Люди хотят знать правду.

Анастасия Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Дочь Заворотнюк показала фото с мамой

Недаром историю болезни Заворотнюк в РФ уже окрестили самой загадочной болезнью.

Скажите что с вами?

Как Ваше здоровье?

Мы вас очень любим и желаем только счастья и здоровья.

Как вы?

Вы здорова?

Вас выписали?

Скриншот комментариев (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Обновлено в 18:13 Подробнее о состоянии Заворотнюк смотрите в сюжете:

Обновлено в 19:26

ФОТО К НОВОСТИ: «"Мы приняли решение": семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление»
Фото "Мы приняли решение": семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление
Фото Семья Заворотнюк сделала сенсационное заявление: мы приняли решение
Фото Дочь Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление
Фото Семья Анастасии Заворотнюк сделала срочное заявление: "За гранью добра и зла"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Сегодня Сегодня  ·  11.10.19, 15:13 48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна и, по информации СМИ, находится в реабилитационном центре. Все это время семья актрисы отказывалась давать какие-либо комментарии относительно…
MIGnews MIGnews  ·  11.10.19, 15:57 Семья 48-летней Анастасии Заворотнюк, которая тяжело больна, сделала первое официальное заявление по поводу состояния актрисы.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.10.19, 17:39 Дочь российской звезды Анастасии Заворотнюк, которая якобы болеет раком, впервые прокомментировала шумиху в СМИ. Девушка выступила с официальным заявлением от имени семьи Заворотнюк. Девушка пообещала…
Сегодня Сегодня  ·  11.10.19, 18:13 Новости о состоянии Анастасии Заворотнюк в последние недели появляются регулярно. Однако большинство из них не соответствует действительности. Так, семья Анастасии Заворотнюк несколько часов назад сделала…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Особый статус Донбасса не поддерживают большинство украинцев

Особый статус Донбасса не поддерживают большинство украинцев
Украинские звезды гадают, кто такой Захар Беркут, и давно не держали деньги в руках (видео)

Украинские звезды гадают, кто такой Захар Беркут, и давно не…
В Украине создадут единый реестр госслужащих

В Украине создадут единый реестр госслужащих
&quot;Мы приняли решение&quot;: семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление

"Мы приняли решение": семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление
Леся Никитюк показала забавный &quot;случайный&quot; снимок (фото)

Леся Никитюк показала забавный "случайный" снимок (фото)
Первый вышел в открытый космос. Умер космонавт Леонов

Первый вышел в открытый космос. Умер космонавт Леонов
Назван лауреат Нобелевской премии мира

Назван лауреат Нобелевской премии мира
Главные новости 10 октября: рекордный пресс-марафон Зеленского и громкое задержание в США

Главные новости 10 октября: рекордный пресс-марафон Зеленского и громкое задержание…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Португалия – Люксембург – 3:0. Видео голов и обзор матча

Португалия – Люксембург – 3:0. Видео голов и обзор матча
Турборежим в Раде: ежедневно в парламенте регистрируется более 20 новых законопроектов

Турборежим в Раде: ежедневно в парламенте регистрируется более 20 новых…
Саудовская Аравия заплатит США за защиту от Ирана − Трамп

Саудовская Аравия заплатит США за защиту от Ирана − Трамп
Кандидаты на пост президента США проведут серию теледебатов

Кандидаты на пост президента США проведут серию теледебатов
Поиски шести украинских моряков с судна Bourbon Rhode пока безрезультатны - Денисова

Поиски шести украинских моряков с судна Bourbon Rhode пока безрезультатны…
Самочувствие человека зависит не только от того, что он ест

Самочувствие человека зависит не только от того, что он ест
Сиренко в первом раунде нокаутировал Берардино

Сиренко в первом раунде нокаутировал Берардино
В Калифорнии в результате лесного пожара погиб 1 человек, а 100 тыс людей эвакуировано

В Калифорнии в результате лесного пожара погиб 1 человек, а…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.