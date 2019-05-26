"Мы разные": Гройсман отказался объединяться с Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко предлагал ему объединиться на выборах в Верховную Раду. Однако премьер решил, что поведет в парламент свою политическую силу самостоятельно.В интервью телеканалу ICTV, опубликованном 26 мая, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко предлагал ему объединиться на выборах в Верховную Раду, но он не принял предложение.

"Такие предложения были от президента, и я могу вам сказать, что многие политики говорили между собой о разных возможностях, но я принял решение я буду идти самостоятельно. Это решение является для меня окончательным. На мой взгляд, я считаю, что мы просто разные", сказал он.

Гройсман анонсировал свое участие в парламентских выборах в 2018 году. Он отказывался назвать партию, с которой будет баллотироваться в Раду, и обещал озвучить свои планы позже. В апреле 2019 года, во время президентской избирательной кампании, премьер сказал: "Я никогда не скрывал, что буду участвовать в парламентской кампании, потому что считаю, что еще очень много нужно сделать, и для этого необходимы умное большинство, умная коалиция в украинском парламенте".

20 мая в должность президента Украины официально вступил Владимир Зеленский. Во время инаугурационной речи он объявил о роспуске Верховной Рады и призвал правительство Украины уйти в отставку.

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В тот же день Гройсман заявил, что намерен подать в отставку после заседания Кабинета Министров 22 мая. Он выразил уверенность, что в новом парламенте "вместе с единомышленниками сформирует профессиональную команду".

22 мая на заседании Кабмина Гройсман заявил, что не держится за свою должность, и подтвердил намерение подать в отставку. 23 мая его заявление было зарегистрировано в Верховной Раде.

24 мая премьер объявил о создании партии "Украинская стратегия".

Досрочные парламентские выборы должны состояться в Украине 21 июля 2019 года.