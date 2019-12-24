Мы в центре котла: Лукашенко уверен, что НАТО в случае агрессии защитит Беларусь от России (8 новостей) «Президент Беларуси также считает, что вступление Украины в НАТО безопасности нам не добавит»

Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.

Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает FaceNews.ua.Политик предупредил, что любое посягательство России на территории соседнего государства втянет мировое сообщество в войну. «Запад и НАТО уже этого (посягательства на суверенитет Минска — ред.) не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им», — объяснил Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».Он добавил, что «в чем-то» считает такие рассуждения верными.Кроме того, в интервью Лукашенко пожаловался, что Россия каждый год начинает «прессовать» Белоруссию и «завинчивать гайки», выставляя более жесткие условия для дальнейшего сотрудничества по ценам на энергоносители.20 декабря белорусский лидер провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на саммите стран СНГ по поводу дальнейшей интеграции в рамках договора о Союзном государстве. После этого Лукашенко объявил, что Москва и Минск концептуально договорились по вопросам поставок топлива. Позже глава российского Минэкономики Максим Орешкин уточнил, что финальные договоренности по-прежнему блокируются из-за нерешенных вопросов по ценам на нефть и газ и налоговых выплат.Россия и Белоруссия уже больше года обсуждают дальнейшую интеграцию. Переговоры осложняет нефтегазовый вопрос. В 2019 году истекает договоренность о цене поставок российского газа в Белоруссию. Минск настаивает на снижении цен до внутрироссийского уровня и ориентируется на цены в Смоленской области. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что просьбы белорусской стороны компенсировать потери от налогового маневра в нефтегазовой отрасли России, после которых энергоресурсы будут поступать в Минск по международным ценам, не совсем объективны, и Москва не готова «забегать вперед» в вопросах дотирования экономики соседнего государства.

Обновлено в 16:25 "Если эта угроза со стороны России, как некоторые говорят, возникнет, и вдруг она попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество - они уже будут втянутыми в войну. Этого уже страны НАТО не перенесут, потому что…

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