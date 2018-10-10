"Мы живем в исторический момент", - митрополит Галльский о Томосе для Украины (4 новости) «Представитель Константинопольского патриархата, митрополит Галльский Эммануил выразил надежду на объединение православных церквей в Украине»

Православный митрополит Франции, подчиненный Вселенскому патриархату, митрополит Галльский Эммануил (в миру Эммануил Адамакис) выразил надежду на объединение православных церквей в Украине. Об этом он сказал в комментарии журналистам в Стамбуле, где проходит трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата, передает Радио Свобода.

"Мы молимся и всегда прилагаем наши усилия для объединения православных церквей в Украине. Мы живем в исторический момент и по Божьей милости все будет хорошо (для Украины - ред.)", - сказал митрополит, принимающий участие в заседании Синода.

Он отметил, что всегда с радостью приезжает в Киев, "чтобы увидеть ситуацию на месте".

Кроме того, один из экзархов, архиепископ Памфилийский Даниил из США, сказал, что "церкви в Украине готовы к объединению, готовы уже в течение 27 лет, если не нескольких веков".

Франция потратит 3,6 млрд евро на обновление военных спутников

9 октября пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что вопрос о Томосе для Украинской православной церкви обсудят только после отчета экзархов. 10 октября экзархи Вселенского патриарха, которые находились в Киеве по поручению Вселенского патриарха Варфоломея в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви, прибыли в Стамбул.

Вселенский патриархат решил предоставить Украине автокефалию. В сентябре Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве. РПЦ возмутилась и протестует против этого, считая такие действия "грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата". В РПЦ объявили, что теперь не будут вспоминать Варфоломая в молитвах. Между тем, некоторые клирики РПЦ заявили, что это Москва пошла по пути раскола православия.