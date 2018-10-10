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"Мы живем в исторический момент", - митрополит Галльский о Томосе для Украины

"Мы живем в исторический момент", - митрополит Галльский о Томосе для Украины (4 новости)

«Представитель Константинопольского патриархата, митрополит Галльский Эммануил выразил надежду на объединение православных церквей в Украине»

Православный митрополит Франции, подчиненный Вселенскому патриархату, митрополит Галльский Эммануил (в миру Эммануил Адамакис) выразил надежду на объединение православных церквей в Украине. Об этом он сказал в комментарии журналистам в Стамбуле, где проходит трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата, передает Радио Свобода.

"Мы молимся и всегда прилагаем наши усилия для объединения православных церквей в Украине. Мы живем в исторический момент и по Божьей милости все будет хорошо (для Украины - ред.)", - сказал митрополит, принимающий участие в заседании Синода.

Он отметил, что всегда с радостью приезжает в Киев, "чтобы увидеть ситуацию на месте".

Кроме того, один из экзархов, архиепископ Памфилийский Даниил из США, сказал, что "церкви в Украине готовы к объединению, готовы уже в течение 27 лет, если не нескольких веков".

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9 октября пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что вопрос о Томосе для Украинской православной церкви обсудят только после отчета экзархов. 10 октября экзархи Вселенского патриарха, которые находились в Киеве по поручению Вселенского патриарха Варфоломея в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви, прибыли в Стамбул.

Вселенский патриархат решил предоставить Украине автокефалию. В сентябре Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве. РПЦ возмутилась и протестует против этого, считая такие действия "грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата". В РПЦ объявили, что теперь не будут вспоминать Варфоломая в молитвах. Между тем, некоторые клирики РПЦ заявили, что это Москва пошла по пути раскола православия.

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Новое Время Новое Время  ·  10.10.18, 13:53 Представитель Константинопольского патриархата, митрополит Галльский Эммануил выразил надежду на объединение православных церквей в Украине и добавил, что "мы живем в исторический момент".
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.10.18, 14:36 Представитель Константинопольского патриархата, митрополит Галльский Эммануил выразил надежду на объединение православных церквей в Украине.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  10.10.18, 15:46 Митрополит Гальский (православный митрополит Франции, подчиненный Вселенскому патриархату) Эммануил, выражает надежду на объединение православных церквей в Украине.
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