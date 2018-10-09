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На 17 улицах столицы разрешили ездить со скоростью до 80 километров

На 17 улицах столицы разрешили ездить со скоростью до 80 километров (5 новостей)

«На этих улицах нет пешеходных переходов или пересечений транспортных потоков, поэтому на них возможен более высокий трафик»

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили перечень участков дорог столицы, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

"Для комфорта и удобства водителей, мы определили перечень автодорог, где в период с 1 апреля до 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км/ч. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 км/ч. Эти 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков на одном уровне. При скорости 80 км/ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на нынешнем уровне", - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов. Как отметили в пресс-службе органа, соответствующее решение поддержали 74 депутата. Участки дорог, где возможно передвижение со скоростью до 80 км/ч., определили по результатам проведенного анализа в Киевсовете. Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводных и от ул. Газопроводной в Минский проспекта) ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части); Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини) Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте г.. Киев) просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста) просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади) ул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков) Надднепрянское шоссе; Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе) Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного) ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста) просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади) просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев") (при условии проведения капитального ремонт проезжей части); бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои) ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской) просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

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Главред Главред  ·  09.10.18, 15:40 На 17 улицах Киева разрешили ездить со скоростью до 80 км/ч / фото: autocentre.ua Во вторник, 9 октября, Киевсовет утвердил перечень участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных...
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  09.10.18, 16:21 На этих улицах нет пешеходных переходов или пересечений транспортных потоков, поэтому на них возможен более высокий трафик.
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