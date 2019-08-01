На 6 расположенных в Бродах участках пересчитают голоса, - решение апелляционного суда (4 новости) «Львовский апелляционный административный суд постановил провести пересчет голосов избирателей на 6 участках 119 округа, расположенных в райцентре Броды»

Пересчет голосов на шести избирательных участках должен по решению суда пройти в округе №119, где лидер, Михаил Бондарь от "Европейской солидарности", всего на 140 голосов опередил представителя "Слуги народа" Ореста Кавецкого.1 августа Львовский апелляционный административный суд оставил без изменений решение Львовского окружного административного суда от 28 июля, согласно которому следует пересчитать голоса избирателей на шести участках избирательного округа №119. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

Апелляцию с просьбой отменить пересчет подавал кандидат в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Михаил Бондарь, который, по данным подсчета 100% электронных протоколов, выиграл выборы с результатом 15,57%.

На втором месте с 15,39% выдвиженец партии "Слуга народа" Орест Кавецкий. Его отрыв от Бондаря составляет 140 голосов. На третьем месте с 14,99% Олег Шиба, которого выдвигала партия "Голос".

"Радіо Свобода" отмечает, что Бондарь утверждает, что не боится пересчета голосов участках, но настаивает, что оснований для этого нет.

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По словам председателя окружной избирательной комиссии №119 Виктора Лаврина, пересчет голосов на шести участках может начаться 2 августа.

"Ждем копию решения апелляционного суда", подчеркнул он.

21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. По данным ЦИК, явка составила 49,84%.

Выборы прошли по смешанной системе: половина депутатов избирается по пропорциональному принципу, предусматривающему закрытые партийные списки и пятипроцентный проходной барьер, вторая половина по мажоритарному. В парламент выбирают 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходили).

По результатам обработки ЦИК 100% электронных протоколов, в парламент проходят пять партий: пропрезидентская партия "Слуга народа" набрала 43,16%, партия "Оппозиционная платформа За жизнь" нардепов Юрия Бойко и Вадима Рабиновича 13,05%, "Батьківщина" нардепа Юлии Тимошенко 8,18%, "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко 8,10%, партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука 5,82%. Окончательные результаты выборов ЦИК объявит после обработки всех протоколов с мокрыми печатями. Они начали поступать в комиссию 23 июля.

По состоянию на 30 июля ЦИК Украины принял протоколы с мокрыми печатями от всех 199 окружкомов.