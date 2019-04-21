На антарктической станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на выборах президента Украины, явка 100%

На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде завершился процесс голосования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.
"Голосование началось в 8:00 по местному времени (14:00 по Киеву) и продолжалось около получаса. В 14:30 избирательная комиссия во главе с начальником 24 УАЭ Игорем Диким оформила протокол и в 14:40 через интернет отправила его в ЦИК", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в голосовании приняли участие 12 граждан Украины, то есть все участники 24-й Украинской антарктической экспедиции.
Процедура голосования 21 апреля проходила в помещении знаменитого бара "Фарадей", который остался Украине в наследство от британских ученых.
Как сообщал УНН, в прошлый раз в голосовании на станции "Академик Вернадский" приняли участие 34 гражданина: 11 участников 23-й Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых, которые сейчас находятся на станции.