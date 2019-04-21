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На антарктической станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на выборах президента Украины, явка 100%

На антарктической станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на выборах президента Украины, явка 100% (4 новости)

«Голосование за президента в Антарктиде завершилось»

На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде завершился процесс голосования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.

"Голосование началось в 8:00 по местному времени (14:00 по Киеву) и продолжалось около получаса. В 14:30 избирательная комиссия во главе с начальником 24 УАЭ Игорем Диким оформила протокол и в 14:40 через интернет отправила его в ЦИК", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в голосовании приняли участие 12 граждан Украины, то есть все участники 24-й Украинской антарктической экспедиции.

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Процедура голосования 21 апреля проходила в помещении знаменитого бара "Фарадей", который остался Украине в наследство от британских ученых.

Как сообщал УНН, в прошлый раз в голосовании на станции "Академик Вернадский" приняли участие 34 гражданина: 11 участников 23-й Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых, которые сейчас находятся на станции.

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