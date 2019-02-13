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На Багамах свинья укусила фитнес-модель за ягодицу

На Багамах свинья укусила фитнес-модель за ягодицу (4 новости)

«Известная латиноамериканская фитнес-модель Мишель Левин во время фотосессии на Багамах подверглась нападению местных свиней, одна из которых укусила ее за…»

Неприятный случай произошел с известной латиноамериканской фитнес-моделью Мишель Левин на отдыхе на Багамах. Во время прогулки по пляжу за девушкой увязались свиньи. В какой-то момент одна из них подбежала к ней и укусила модель за левую ягодицу. Казус успел заснять на видео спутник модели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michelle Lewin (@michelle_lewin) 11 Фев 2019 в 12:50 PST

Позже девушка показала на камеру большой красный след от укуса животного. Впрочем, модель не стала обращаться к врачу.

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Ролик с инцидентом набирает популярность на странице Мишель Левин в Instagram. Менее чем за сутки видео собрало свыше 4,7 миллионов просмотров и около 60 тысяч комментариев.

Мишель Левин — популярная фитнес-модель с аудиторией в 13,4 миллионов подписчиков в Instagram.

ФОТО К НОВОСТИ: «На Багамах свинья укусила фитнес-модель за ягодицу»
Фото На Багамах свинья укусила фитнес-модель за ягодицу
Фото Известную фитнес-модель Мишель Левин укусила свинья за ягодицу (видео)
Фото Фитнес-модель Левин на пляже за ягодицу укусила свинья
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.02.19, 14:05 Венесуэльскую фитнес-модель Мишель Левин за ягодицу укусила дикая свинья. Соответствующее видео девушка опубликовала на своей старание в Instagram. Модель проводила пляжную фотосессию на одном из пляжей…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  13.02.19, 16:02 Известная латиноамериканская фитнес-модель Мишель Левин во время фотосессии на Багамах подверглась нападению местных свиней, одна из которых укусила ее за ягодицу.
Гордон Гордон  ·  13.02.19, 16:30 Во время фотосессии за латиноамериканской фитнес-моделью Мишель Левин увязались свиньи.Латиноамериканскую фитнес-модель Мишель Левин во время фотосесиии на пляже на Багамах за ягодицу укусила свинья.…
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На Багамах свинья укусила фитнес-модель за ягодицу
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