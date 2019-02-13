На Багамах свинья укусила фитнес-модель за ягодицу (4 новости) «Известная латиноамериканская фитнес-модель Мишель Левин во время фотосессии на Багамах подверглась нападению местных свиней, одна из которых укусила ее за…»

Неприятный случай произошел с известной латиноамериканской фитнес-моделью Мишель Левин на отдыхе на Багамах. Во время прогулки по пляжу за девушкой увязались свиньи. В какой-то момент одна из них подбежала к ней и укусила модель за левую ягодицу. Казус успел заснять на видео спутник модели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michelle Lewin (@michelle_lewin) 11 Фев 2019 в 12:50 PST

Позже девушка показала на камеру большой красный след от укуса животного. Впрочем, модель не стала обращаться к врачу.

В центре Киева девушка разбила топором Porsche Boxter (видео)

Ролик с инцидентом набирает популярность на странице Мишель Левин в Instagram. Менее чем за сутки видео собрало свыше 4,7 миллионов просмотров и около 60 тысяч комментариев.

Мишель Левин — популярная фитнес-модель с аудиторией в 13,4 миллионов подписчиков в Instagram.