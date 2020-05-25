На Банковой митинг в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета (5 новостей и 1 видео) «Под зданием офиса президента проходит акция протеста в поддержку Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, которых подозревают в убийстве журналиста Павла…»

У Офиса президента прошла акция с требованием снять все обвинения с подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета и освободить их. Об этом сообщает корреспондент hromadske.

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По словам журналиста, на Банковую пришли десятки людей. У некоторых на плакатах было требование уволить министра внутренних дел Арсена Авакова.

В акции приняли участие родители подозреваемой Юлии Кузьменко и ее муж.

Участники митинга ожидают, что президент Владимир Зеленский услышит их и будет действовать "в соответствии с законом и Конституцией". Активисты считают, что это политическая ответственность Зеленского, который присутствовал на брифинге МВД, где впервые назвали имена подозреваемых.

21 мая стало известно, что следствие изменило подозрение Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

22 мая адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил, что полиция завершила расследование и готовится передать дело в суд.

Сегодня суд оставил подозреваемого Андрея Антоненко под арес...

Обновлено в 21:06 Митингующие потребовали освободить и снять все обвинения с подозреваемых по делу Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко. Об этом с места события сообщает hromadske.

Обновлено в 21:45 "Активисты требуют от Зеленского повлиять на расследование убийства Шеремета и действительно взять на себя ответственность", - отмечается в сообщении.