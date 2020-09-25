На борту разбившегося Ан-26 под Харьковом находились от 5 до 30 человек (14 новостей) «Журналисты узнали, что командир самолета — 30-летний майор из Чугуева»

В МВД сообщили, что на борту упавшего под Чугуевом Харьковской области АН-26 ВС ВСУ находились 23 человека (пять членов экипажа и 18 курсантов). Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

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По данным МВД, самолет АН-26 воинской части А 4104 упал в 20:50 вблизи Чугуева на расстоянии около двух км от военного аэропорта. На месте работают спасатели ГСЧС.

Район катастрофы оцеплен полицейскими.

В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени Кожедуба.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку разбился самолет Ан-26 (б/н 76) Воздушных Сил ВСУ. Есть погибшие....

Обновлено в 02:42 "На борту самолета находилось не 28, а 27 человек. Курсант Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было", - говорится в сообщении.