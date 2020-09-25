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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 02:42
· Область · Ан-26 · Харьковская область
На борту разбившегося Ан-26 под Харьковом находились от 5 до 30 человек

На борту разбившегося Ан-26 под Харьковом находились от 5 до 30 человек (14 новостей)

«Журналисты узнали, что командир самолета — 30-летний майор из Чугуева»

В МВД сообщили, что на борту упавшего под Чугуевом Харьковской области АН-26 ВС ВСУ находились 23 человека (пять членов экипажа и 18 курсантов). Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

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По данным МВД, самолет АН-26 воинской части А 4104 упал в 20:50 вблизи Чугуева на расстоянии около двух км от военного аэропорта. На месте работают спасатели ГСЧС.

Район катастрофы оцеплен полицейскими.

В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени Кожедуба.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку разбился самолет Ан-26 (б/н 76) Воздушных Сил ВСУ. Есть погибшие....

Обновлено в 02:42 "На борту самолета находилось не 28, а 27 человек. Курсант Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «На борту разбившегося Ан-26 под Харьковом находились от 5 до 30 человек»
Фото На борту разбившегося самолета АН-26 было 28 человек
Фото Пилот разбившегося Ан-26 под Харьковом сообщал о проблемах с двигателем - СМИ
Фото По последним данным на борту было 27 человек. Одного курсанта накануне полета не пустили в самолет
Фото АН-26: самолету, который разбился под Харьковом, было 43 года
Фото Пилот АН-26, который разбился под Харьковом, сообщал об отказе двигателя, - Алексей Кучер
Фото Авиакатастрофа под Чугуевом: одного курсанта в последний момент не допустили к полету
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Страна.ua Страна.ua  ·  25.09.20, 21:44 ...
Страна.ua Страна.ua  ·  25.09.20, 22:16 ...
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.09.20, 22:22 В авикатастрофе самолета  АН-26 под Харьковом погибли по состоянию на 22.00 пятницы 22 человека, а всего на борту было 28 человек, сообщил на своей странице в Фейсбуке замминистра внутренних дел Антон…
Униан Униан  ·  25.09.20, 23:28 Журналисты узнали, что командир самолета — 30-летний майор из Чугуева.
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Страна.ua Страна.ua  ·  26.09.20, 00:29 ...
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.09.20, 00:32 На борту разбившегося под Чугуевом военного самолета Ан-26 было 27 человек, а не 28, как сообщалось ранее. Одного из курсантов не допустили к полетам.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  26.09.20, 00:56 В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по последним данным. По информации диспетчера аэродрома, на борту военно-транспортного самолета Ан-26 находилось 27 человек. Одного…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.09.20, 01:03 На борту самолета Ан-26Ш, который упал под Чугуевом в пятницу вечером, было не 28 человек, как сообщалось ранее, а 27, поскольку одного курсанта Харьковского национального университета воздушных сил (ХНУВС)…
Фокус Фокус  ·  26.09.20, 01:52 ...
Украинская правда Украинская правда  ·  26.09.20, 01:56 На борту самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ, который разбился под Чугуевом Харьковской области находилось 28 человек. Одного курсанта не допустили к полету, он не полетел в небо.
Фокус Фокус  ·  26.09.20, 02:17 ...
Сегодня Сегодня  ·  26.09.20, 02:42 К выполнению полета под Харьковом, где произошла авиакатастрофа Ан-26, в последний момент не был допущен один из курсантов.Об этом сообщает командование воздушных сил ВСУ в Facebook."На борту самолета…
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