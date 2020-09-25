На Центральном рынке Харькова произошел масштабный пожар. ВИДЕО

В районе Центрального рынка в Харькове начался масштабный пожар. Об этом поздним вечером в пятницу, 25 сентября, сообщают в Сети очевидцы с места происшествия.

"Крупный пожар на Центральном рынке", - сообщает харьковский Telegram-канал "Харьков 1654".

По предварительной информации горит здание по ул. Чеботарской. Официальная информация уточняется.

https://www.facebook.com/kharkiv1654/videos/2614419492205764/

Очевидцы публикуют видео с места происшествия.

Ранее в Киеве произошел пожар в жилом квартале в Киево-Святошинском районе, горели новые квартиры. Возгорание произошло в комнате на верхнем этаже, после чего огонь перекинулся на соседние квартиры.

Спасатели обнаружили тело второй жертвы в сгоревшем двухэтажном доме в Харькове. Отметим, ранее стало известно, что в ходе тушения пожара сотрудники ГСЧС обнаружили тело погибшего.