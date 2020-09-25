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На Центральном рынке Харькова произошел масштабный пожар. ВИДЕО

На Центральном рынке Харькова произошел масштабный пожар. ВИДЕО (6 новостей)

«Очевидцы выложили видео в Сети»

В районе Центрального рынка в Харькове начался масштабный пожар. Об этом поздним вечером в пятницу, 25 сентября, сообщают в Сети очевидцы с места происшествия.

"Крупный пожар на Центральном рынке", - сообщает харьковский Telegram-канал "Харьков 1654".

По предварительной информации горит здание по ул. Чеботарской. Официальная информация уточняется.

https://www.facebook.com/kharkiv1654/videos/2614419492205764/

Очевидцы публикуют видео с места происшествия.

Ранее в Киеве произошел пожар в жилом квартале в Киево-Святошинском районе, горели новые квартиры. Возгорание произошло в комнате на верхнем этаже, после чего огонь перекинулся на соседние квартиры.

Спасатели обнаружили тело второй жертвы в сгоревшем двухэтажном доме в Харькове. Отметим, ранее стало известно, что в ходе тушения пожара сотрудники ГСЧС обнаружили тело погибшего.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  25.09.20, 22:14 ​В районе Центрального рынка в Харькове очевидцы говорят о масштабном пожаре. Об этом сообщает местный Телеграмм-канал "Нетипичный Харьков". "Пожар на Центральном рынке!", - говорится в сообщении. В то…
РБК Украина РБК Украина  ·  25.09.20, 23:05 В Харькове вечером 25 сентябре возникл крупный пожар. Очевидцы сообщают, что горит Центральный рынок.Видео пожара опубликовали в Telegram-канале "Нетипичный Харьков".В ГСЧС пока не прокомментировали информацию…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.09.20, 23:31 В районе Центрального рынка в Харькове произошел масштабная пожар.
ТСН ТСН  ·  25.09.20, 23:36 Очевидцы выложили видео в Сети
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  25.09.20, 23:50 Официальных сообщений пока что не было.
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