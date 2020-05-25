  1. Главная
  2. Новости
  3. На чартере с украинскими работниками обнаружили больного коронавирусом
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Аэропорт · Пассажиры · Авиарейс · Коронавирус
На чартере с украинскими работниками обнаружили больного коронавирусом

На чартере с украинскими работниками обнаружили больного коронавирусом (5 новостей)

«Всех пассажиров отправили на изоляцию»

Больного коронавирусом украинца обнаружили на одном из авиарейсов, перевозившим работников за границу.

Поэтому все пассажиры, которые должны были быть заняты на сельхозработах, из аэропорта отправились на изоляцию, сообщает "Європейська правда".

"Вспомните, как много говорили об авиарейсах с работниками из Украины. Публично сообщалось о трех выполненных рейсы. Одна из причин того, что сейчас этих разговоров стало меньше - то, что на одном из рейсов ... тестирование выявило коронавирусного больного, подтвердили ЕвроПравди три независимых друг от друга источники ", - написали в статье.

Рейсы работников организовывали до Финляндии, Австрии и Великобритании, а также известно, что готовится рейс на Польшу. С этих государств обязательное тестирование по прилету проводит только Австрия.

Также есть риски из-за недоверия в Европе к украинской статистике по коронавирусу.

"ЕС просто не верит в те данные, которые предоставляет украинская власть. Это не догадки -" Европейская правда "слышала от дипломатов о дискуссии, которые ведутся на совещаниях европейских послов - и они сходятся на уверенности в том, что Украина просто не знает о реальном уровень заболеваемости. А последние события, как то признаки подтасовки статистики украинской властью, хаотичное внедрения и снятия карантина - добавляют сомнения ", - пишут в материале.

Аэропорты в Киеве и Черновцах Европейское агентство по авиабезопасности две недели назад внесло в список высокорискованных для заражения Covid-19. Как следствие, у авиакомпаний с ЕС меньше оснований для того, чтобы открывать рейсы из Украины.

Авиакомпания МАУ получила заказ на чартерные рейсы для украинских работников в пять стран. Украинцев хотят перевезти в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу.

ФОТО К НОВОСТИ: «На чартере с украинскими работниками обнаружили больного коронавирусом»
Фото На одном из чартеров обнаружили больного украинского работника - СМИ
Фото На одном из чартеров для украинских заробитчан обнаружили больного с коронавирусом – СМИ
Фото На чартере с украинскими заробитчанами обнаружен COVID-19: СМИ раскрыли подробности
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.20, 10:37 На одном из авиарейсов, который доставил украинских заробитчан за границу, было обнаружено больного с коронавирусом.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  25.05.20, 11:05 На одному з авіарейсів, який доправляв українських заробітчан за кордон, було виявлено хворого на коронавірус
Униан Униан  ·  25.05.20, 11:49 На сегодня были организованы рейсы в Финляндию, Австрию, Великобританию и Польшу.
Обозреватель Обозреватель  ·  25.05.20, 12:05 Всех пассажиров отправили на изоляцию
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Запуск метро в Днепре: когда и при каких условиях заработает

Запуск метро в Днепре: когда и при каких условиях заработает
Подбежали со спины и били по голове: перед входом в Институт рака напали на врача

Подбежали со спины и били по голове: перед входом в…
Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в воровстве - СМИ

Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в воровстве - СМИ
В Украину вернулись семеро освобожденных из плена моряков

В Украину вернулись семеро освобожденных из плена моряков
Toyota расширяет географию Corolla универсал

Toyota расширяет географию Corolla универсал
Начат прием заказов на кроссовер нового Toyota Highlander

Начат прием заказов на кроссовер нового Toyota Highlander
Манчестер Юнайтед ведет переговоры о подписании Рабьо

Манчестер Юнайтед ведет переговоры о подписании Рабьо
Получить «права» и «техпаспорт» можно только в сервисных центрах МВД. По почте – нет

Получить «права» и «техпаспорт» можно только в сервисных центрах МВД.…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.