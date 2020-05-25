На чартере с украинскими работниками обнаружили больного коронавирусом

Больного коронавирусом украинца обнаружили на одном из авиарейсов, перевозившим работников за границу.

Поэтому все пассажиры, которые должны были быть заняты на сельхозработах, из аэропорта отправились на изоляцию, сообщает "Європейська правда".

"Вспомните, как много говорили об авиарейсах с работниками из Украины. Публично сообщалось о трех выполненных рейсы. Одна из причин того, что сейчас этих разговоров стало меньше - то, что на одном из рейсов ... тестирование выявило коронавирусного больного, подтвердили ЕвроПравди три независимых друг от друга источники ", - написали в статье.

Рейсы работников организовывали до Финляндии, Австрии и Великобритании, а также известно, что готовится рейс на Польшу. С этих государств обязательное тестирование по прилету проводит только Австрия.

Также есть риски из-за недоверия в Европе к украинской статистике по коронавирусу.

"ЕС просто не верит в те данные, которые предоставляет украинская власть. Это не догадки -" Европейская правда "слышала от дипломатов о дискуссии, которые ведутся на совещаниях европейских послов - и они сходятся на уверенности в том, что Украина просто не знает о реальном уровень заболеваемости. А последние события, как то признаки подтасовки статистики украинской властью, хаотичное внедрения и снятия карантина - добавляют сомнения ", - пишут в материале.

Аэропорты в Киеве и Черновцах Европейское агентство по авиабезопасности две недели назад внесло в список высокорискованных для заражения Covid-19. Как следствие, у авиакомпаний с ЕС меньше оснований для того, чтобы открывать рейсы из Украины.

Авиакомпания МАУ получила заказ на чартерные рейсы для украинских работников в пять стран. Украинцев хотят перевезти в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу.