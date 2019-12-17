На Черниговщине грузовик столкнулся с автобусом "Херсон-Москва". Есть погибшие (ФОТО) (6 новостей) «Вечером, 16 декабря, в Черниговской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус сообщением Херсон - Москва»

Ночью 16 декабря в Черниговской области пассажирский автобус рейса Херсон-Москва столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает пресс-центр Госсулжбы черзвычайных ситуаций.

В результате происшествия погибли три человека, 15 – находятся в больницах с травмами разной степени тяжести. Из изуродованных автомобилей пассажиров вытаскивали два отделения спасателей.

1 декабря в Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами.

Смертельное ДТП на Черниговщине: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

Обновлено в 11:39 В Черниговской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус, погибли трое человек, 16 – госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. “16 декабря в 22:40 возле с. Мосты Бахмачского района произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Херсон – Москва, в результате чего…

Обновлено в 13:15 3 человека погибли и 16 госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса в Черниговской области 16 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українські Новини. "1