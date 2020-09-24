На Днепропетровщине задержали прокурора, швырявшего деньги в окно

Генинспекция Офиса генерального прокурора совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и следователями ГБР разоблачили прокурора одной из местных прокуратур Днепропетровской области. Если обычно прокуроры берут взятки за закрытие какого-либо дела, то этот прокурор получил неправомерную выгоду в сумме 25 тыс грн за "активизацию досудебного расследования".

"По данным следствия, прокурор, будучи процессуальным руководителем в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (самоуправство), требовал у лица денежные средства за содействие в реализации его прав как участника уголовного судопроизводства. Также за вознаграждение он обещал активизировать досудебное расследование", - отметили в ОГПУ.

Прокурора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

Ранее сотрудники НАБУ задержали помощника нардепа Александра Юрченко на взятке в сумме 13 тысяч. Как сообщалось, это первый транш из 200 тысяч долларов, которые предусматривались для передачи Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

Теперь Александр Юрченко предстал перед судом по обвинениям в коррупции. Приближающиеся выборы и действия силовиков не оставляют шанса руководству страны, даже если они очень сильно хотели бы защитить своего мажоритарщика. Поэтому эксперты прогнозируют, что дело Юрченко передадут в суд через пару месяцев.

Vesti.ua разобрались, какие перспективы у дела Юрченко и на что еще, кроме судьбы нардепа, оно может повлиять.

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