  1. Главная
  2. Новости
  3. На Днепропетровщине задержали прокурора, швырявшего деньги в окно
Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 00:13
· Коррупция · Взятка · Работа · Прокурор · Область · Борьба с коррупцией · Генеральный прокурор · Днепропетровская область
На Днепропетровщине задержали прокурора, швырявшего деньги в окно

На Днепропетровщине задержали прокурора, швырявшего деньги в окно (4 новости)

«У ході затримання прокурор намагався позбутися речових доказів, викинувши купюри у вікно»

Генинспекция Офиса генерального прокурора совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и следователями ГБР разоблачили прокурора одной из местных прокуратур Днепропетровской области. Если обычно прокуроры берут взятки за закрытие какого-либо дела, то этот прокурор получил неправомерную выгоду в сумме 25 тыс грн за "активизацию досудебного расследования".

"По данным следствия, прокурор, будучи процессуальным руководителем в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (самоуправство), требовал у лица денежные средства за содействие в реализации его прав как участника уголовного судопроизводства. Также за вознаграждение он обещал активизировать досудебное расследование", - отметили в ОГПУ.

Прокурора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

Ранее сотрудники НАБУ задержали помощника нардепа Александра Юрченко на взятке в сумме 13 тысяч. Как сообщалось, это первый транш из 200 тысяч долларов, которые предусматривались для передачи Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

Теперь Александр Юрченко предстал перед судом по обвинениям в коррупции. Приближающиеся выборы и действия силовиков не оставляют шанса руководству страны, даже если они очень сильно хотели бы защитить своего мажоритарщика. Поэтому эксперты прогнозируют, что дело Юрченко передадут в суд через пару месяцев.

Vesti.ua разобрались, какие перспективы у дела Юрченко и на что еще, кроме судьбы нардепа, оно может повлиять.

Обновлено в 00:13 ...

ФОТО К НОВОСТИ: «На Днепропетровщине задержали прокурора, швырявшего деньги в окно»
Фото На Днепропетровщине задержали прокурора, швырявшего деньги в окно
Фото На Днепропетровщине прокурора поймали на взятке
Фото На Дніпропетровщині на хабарі викрили прокурора: фото
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.09.20, 20:56   Работник одной из местных прокуратур Днепропетровской области получил взятку за открытие уголовного производства по захвату земельного участка. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщила Служба безопасности…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  24.09.20, 22:16 На Днепропетровщине разоблачили прокурора, который требовал взятку в обмен на активизирование досудебного расследования. Его задержали на получении неправомерной выгоды в сумме 25 тыс грн. Об этом сообщает…
Главком Главком  ·  24.09.20, 23:15 У ході затримання прокурор намагався позбутися речових доказів, викинувши купюри у вікно
Страна.ua Страна.ua  ·  25.09.20, 00:13 ...
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Крым и Донбасс стали блендером, который перемолол российскую оппозицию, – Казарин

Крым и Донбасс стали блендером, который перемолол российскую оппозицию, –…
У Трампа рассказали, на каких условиях он примет результаты президентских выборов

У Трампа рассказали, на каких условиях он примет результаты президентских…
Племянница Трампа обвинила его в хищении миллионов долларов

Племянница Трампа обвинила его в хищении миллионов долларов
Навальный останется в Германии до окончания курса реабилитации

Навальный останется в Германии до окончания курса реабилитации
Оценки матча Риека – Колос. У Селезнева 5 баллов

Оценки матча Риека – Колос. У Селезнева 5 баллов
Зеленский прибыл на границу со Словакией: Пограничники доложили о причине скопления фур

Зеленский прибыл на границу со Словакией: Пограничники доложили о причине…
Миграционная служба закрылась на карантин из-за вспышки COVID-19

Миграционная служба закрылась на карантин из-за вспышки COVID-19
Обращение президента Украины к ООН

Обращение президента Украины к ООН
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.