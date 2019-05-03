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На должность спикера Зеленского резюме подали более 3 тысяч кандидатов

На должность спикера Зеленского резюме подали более 3 тысяч кандидатов (5 новостей)

«Более 3 тысяч людей подали резюме на должность спикера новоизбранного президента Владимира Зеленского после объявления конкурса»

Среди кандидатов, которые прислали резюме на должность пресс-секретаря новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, профессиональные журналисты, актеры, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов.После объявления конкурса на должность пресс-секретаря новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на электронный адрес HR-департамента его команды поступило более 3 тыс. резюме. Об этом говорится в ответе пресс-службы Зеленского на запрос "Українських новин".

"Сейчас на электронный адрес HR-департамента команды Владимира Зеленского пришло более 3000 резюме от обычных людей, которые хотят принять участие в конкурсе и чувствуют уверенность в своих коммуникационных способностях", отметили в пресс-службе.

Среди кандидатов профессиональные журналисты, актеры, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов. Среди них есть известные в украинском обществе личности, подчеркнули в команде Зеленского. Никаких фамилий там не назвали.

"Если вам сейчас не понравилось это видео, если ты думаешь, что придумал бы или написал лучше меня, мы начинаем первый конкурс "пресс-секретарь президента Украины". Условия очень простые: если ты знаешь минимум три языка, украинский, английский обязательны, если ты имеешь определенный опыт работы в сфере журналистики или в публичной сфере, если ты готов работать 24/7", описал вакансию Зеленский.

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В его команде сообщили, что спикер должен обладать коммуникационными способностями, иметь быструю реакцию, быть адаптированным к динамической работы, креативным, а также иметь чувство юмора.

Конкурс на эту должность будет проходить в несколько этапов.

Какая зарплата будет у пресс-секретаря нового президента Украины, в команде Зеленского не ответили.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. Явка избирателей составила 61,37%.

Согласно окончательным итогам Центральной избирательной комиссии, Зеленский набрал 73,22% голосов за него проголосовали 13,5 млн человек. Действующий президент Петр Порошенко получил 24,45% голосов избирателей за него проголосовали 4,5 млн человек.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  03.05.19, 13:20 Более 3 тысяч кандидатов подали свое резюме на должность спикера новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского, передают "Українські Новини". "На данный момент…
Украинская правда Украинская правда  ·  03.05.19, 13:30 На электронный адрес HR-департамента команды новоизбранного президента Владимира Зеленского поступило свыше 3000 резюме на конкурс на должность спикера.
Фокус Фокус  ·  03.05.19, 13:59 На электронный адрес HR-департамента команды новоизбранного президента Владимира Зеленского поступило свыше 3000 резюме на конкурс на должность спикера. Об этом сообщает "Українські новини". "На электронный…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.05.19, 14:59 Более 3 тысяч людей подали резюме на должность спикера новоизбранного президента Владимира Зеленского после объявления конкурса.
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