На Донбассе боевики снова нарушили перемирие

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты снова нарушили режим перемирия и обстреляли позиции украинских военных из гранатомета.
Об этом сообщили на официальном сайте Министерства обороны.
"По состоянию на 12:00 текущих суток, противник один раз нарушил режим прекращения огня. На Луганском направлении, в утреннее время суток, в районе населенного пункта Новолуганское противник произвел два выстрела из автоматического станкового гранатомета", - говорится в сообщении.
К счастью, в рядах украинских военных обошлось без боевых потерь, наши бойцы ответного огня не открывали.
"Подразделения, привлеченные к проведению операции, продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в Минобороны.