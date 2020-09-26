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На Донбассе боевики снова нарушили перемирие (3 новости) «С начала текущих суток, 26 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня»

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты снова нарушили режим перемирия и обстреляли позиции украинских военных из гранатомета.

Об этом сообщили на официальном сайте Министерства обороны.

"По состоянию на 12:00 текущих суток, противник один раз нарушил режим прекращения огня. На Луганском направлении, в утреннее время суток, в районе населенного пункта Новолуганское противник произвел два выстрела из автоматического станкового гранатомета", - говорится в сообщении.

К счастью, в рядах украинских военных обошлось без боевых потерь, наши бойцы ответного огня не открывали.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции, продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в Минобороны.