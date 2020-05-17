На Донбассе ликвидирован террорист "Албанец": появились фото оккупанта

На Донбассе ликвидировали российского террориста ДНР Руслана Гапурова с позывным "Албанец".

Обстоятельства его гибели неизвестны. Боевики утверждают, что это произошло 15 мая. Соответствующий скриншот сообщения в их паблик показал на своем Telegram-канале офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан.

Террорист был внесен в базу сайта "Миротворец". В его досье указано, что Гапурову было 52 года и он родился в российской республике Дагестан.

К лишению свободы приговорили двух террористов так называемой ЛНР, которые участвовали в обстрелах позиций украинских военных. Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители установили, что оба фигуранта являются жителями временно оккупированной Горловки.