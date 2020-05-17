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На Донбассе ликвидирован террорист "Албанец": появились фото оккупанта

На Донбассе ликвидирован террорист "Албанец": появились фото оккупанта (3 новости)

«Он родился в российской республике Дагестан»

На Донбассе ликвидировали российского террориста ДНР Руслана Гапурова с позывным "Албанец".

Обстоятельства его гибели неизвестны. Боевики утверждают, что это произошло 15 мая. Соответствующий скриншот сообщения в их паблик показал на своем Telegram-канале офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан.

Террорист был внесен в базу сайта "Миротворец". В его досье указано, что Гапурову было 52 года и он родился в российской республике Дагестан.

К лишению свободы приговорили двух террористов так называемой ЛНР, которые участвовали в обстрелах позиций украинских военных. Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители установили, что оба фигуранта являются жителями временно оккупированной Горловки.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  17.05.20, 09:38 В сети сообщили о гибели на Донбассе наемника Руслана Гапурова из Дагестана, 15 мая он умер от ран.
Обозреватель Обозреватель  ·  17.05.20, 13:44 Он родился в российской республике Дагестан
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