На Донбассе ликвидирована террористка, командир отделения Чередниченко, которая собиралась "дойти до Киева". ФОТО

Обстоятельства ее гибели уточняются В Донбассе ликвидировали командира 7-й отдельной мотострелковой бригады ВС России Юлию Чередниченко (Орлова) Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Фейсбуке. Она родилась в селе Торское Краснолиманского района на Донетчине. Была командиром отделения – командиром боевой машины "2-го мотострелкового отделения 3-го мотострелкового взвода 8-й мотострелковой роты 3-го мотострелкового батальона, в/ч 08807". На одном из фото рядом с "ополченкой" боевиков можно увидеть надпись: "Наши деды дошли до Берлина, а мы дойдем до Киева". Чередниченко (Орлова) Юлия Викторовна (Краснолиманский р-н, 11/07/89) стала #груз200 03/05/19 (обстоятельства требуют уточнения) https://t.co/8jSZ9SbXg9 #7омсбр #роа pic.twitter.com/diLeomDUkG — Necro Mancer (@666_mancer) 3 мая 2019 г.