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На Донбассе ликвидирована террористка, командир отделения Чередниченко, которая собиралась "дойти до Киева". ФОТО

На Донбассе ликвидирована террористка, командир отделения Чередниченко, которая собиралась "дойти до Киева". ФОТО (4 новости)

«3 мая 2019 года на Донбассе была ликвидирована 30-летняя террористка Юлия Чередниченко (Орлова) - командир отделения, командир боевой машины 2-го…»

Обстоятельства ее гибели уточняются В Донбассе ликвидировали командира 7-й отдельной мотострелковой бригады ВС России Юлию Чередниченко (Орлова) Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Фейсбуке. Она родилась в селе Торское Краснолиманского района на Донетчине. Была командиром отделения – командиром боевой машины "2-го мотострелкового отделения 3-го мотострелкового взвода 8-й мотострелковой роты 3-го мотострелкового батальона, в/ч 08807". На одном из фото рядом с "ополченкой" боевиков можно увидеть надпись: "Наши деды дошли до Берлина, а мы дойдем до Киева". Чередниченко (Орлова) Юлия Викторовна (Краснолиманский р-н, 11/07/89) стала #груз200 03/05/19 (обстоятельства требуют уточнения) https://t.co/8jSZ9SbXg9 #7омсбр #роа pic.twitter.com/diLeomDUkG — Necro Mancer (@666_mancer) 3 мая 2019 г.

ФОТО К НОВОСТИ: «На Донбассе ликвидирована террористка, командир отделения Чередниченко, которая собиралась "дойти до Киева". ФОТО»
Фото Должна была дойти до Киева: на Донбассе убили террористку-снайперку
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  04.05.19, 13:13 3 мая на Донбассе была ликвидирована террористка и командир 30-летняя Юлия Чередниченко (Орлова) с 7-й отдельной мотострелковой бригады ВС России. Она хотела "дойти до Киева". Обстоятельства ее гибели…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  04.05.19, 13:14 3 мая на Донбассе была ликвидирована террористка и командир 30-летняя Юлия Чередниченко (Орлова) с 7-й отдельной мотострелковой бригады ВС России. Она собиралась "дойти до Киева". Обстоятельства ее гибели…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.05.19, 14:27 3 мая 2019 года на Донбассе была ликвидирована 30-летняя террористка Юлия Чередниченко (Орлова) - командир отделения, командир боевой машины 2-го мотострелкового отделения 3-го мотострелкового взвода…
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