На Донбассе обстреляли наблюдателей миссии ОБСЕ

Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел вблизи оккупированного населенного пункта Березовское. Наблюдатели в результате обстрелов не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ОБСЕ.

По данным организации, инцидент произошел 15 мая, когда патруль в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях осуществлял мониторинг соблюдения режима прекращения огня и выполнял объявленный полет беспилотника малого радиуса действия.

Во время приземления беспилотника, когда аппарат был на высоте 5 метров над землей, члены патруля заметили 2 огненные неустановленные боеприпасы, которые двигались в их направлении и разорвались в воздухе. Ни один наблюдатель не пострадал.

"Вскоре они увидели и услышали 2 взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80-100 метров над землей и на расстоянии примерно 20 метров на северо-запад от своего местонахождения", - говорится в сообщении ОБСЕ.

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