  1. Главная
  2. Новости
  3. На Донбассе обстреляли наблюдателей миссии ОБСЕ
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 21:22
· Мониторинговая миссия · Оккупированная территория · Населенный пункт · Обстрел · Миссия · Наблюдатели · Миссия ОБСЕ · Результат
На Донбассе обстреляли наблюдателей миссии ОБСЕ

На Донбассе обстреляли наблюдателей миссии ОБСЕ (9 новостей)

«По летательному аппарату выпустили два неустановленных снаряда»

Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел вблизи оккупированного населенного пункта Березовское. Наблюдатели в результате обстрелов не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ОБСЕ.

По данным организации, инцидент произошел 15 мая, когда патруль в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях осуществлял мониторинг соблюдения режима прекращения огня и выполнял объявленный полет беспилотника малого радиуса действия.

Во время приземления беспилотника, когда аппарат был на высоте 5 метров над землей, члены патруля заметили 2 огненные неустановленные боеприпасы, которые двигались в их направлении и разорвались в воздухе. Ни один наблюдатель не пострадал.

"Вскоре они увидели и услышали 2 взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80-100 метров над землей и на расстоянии примерно 20 метров на северо-запад от своего местонахождения", - говорится в сообщении ОБСЕ.

Отмечается, что после инцидента патр...

Обновлено в 21:16 Патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обстреляли возле поселка Березовского (Луганская область) во время мониторинга. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передают Українськi Новини. "15 мая патруль миссии в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях пребывал на юго-западной окраине…

Обновлено в 21:22 В пятницу, 15 мая, боевики на Донбассе обстреляли патруль миссии ОБСЕ, который совершал мониторинг соблюдения режима прекращения огня с помощью беспилотного летательного аппарата.

ФОТО К НОВОСТИ: «На Донбассе обстреляли наблюдателей миссии ОБСЕ»
Фото Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на оккупированной территории Донбасса
Фото Боевики обстреляли наблюдателей миссии ОБСЕ на оккупированной части Донбасса
Фото Патруль ОБСЕ подвергся обстрелу на оккупированной территории Луганской области – отчет миссии
Фото В Луганской области обстреляли патруль СММ ОБСЕ
Фото На Донбассе боевики ЛНР обстреляли патруль ОБСЕ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  16.05.20, 19:37 Патруль миссии ОБСЕ из шести человек обстреляли 15 мая возле неподконтрольного правительству поселка Березовское Луганской области. Об этом говорится в отчете миссии.Читайте нас в Telegram: проверенные…
УНН УНН  ·  16.05.20, 20:03 Отмечается, что 15 мая патруль Миссии в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях находился на юго-западной окраине населенного пункта Березовское (неподконтрольный правительству, 53 км северо-западнее от…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  16.05.20, 20:25 По летательному аппарату выпустили два неустановленных снаряда.
Новый Регион Новый Регион  ·  16.05.20, 20:28 Патруль мониторинговой миссии ОБСЕ подвергся обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований в оккупированной части Донбасса — вблизи населенного пункта БерезовсОтмечается, что 15 мая патруль…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  16.05.20, 20:49 Два неустановленные боеприпасы летели в сторону патруля ОБСЕ и взорвались в воздухе, рассказали в организации. В это время патруль возле села Березовское Луганской области мониторил ситуацию с помощью…
Фокус Фокус  ·  16.05.20, 21:01 15 мая на Донбассе под обстрел попал патруль миссии ОБСЕ. Об этом говорится в отчете организации. Инцидент произошел на оккупированной территории возле села Березовское (в 53 км от Луганска). Патруль…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  16.05.20, 21:16 Патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обстреляли возле поселка Березовского (Луганская область) во время мониторинга. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передают Українськi Новини.  …
Апостроф Апостроф  ·  16.05.20, 21:22 В пятницу, 15 мая, боевики на Донбассе обстреляли патруль миссии ОБСЕ, который совершал мониторинг соблюдения режима прекращения огня с помощью беспилотного летательного аппарата.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Лугинщине задержали мужчину &quot;обмотанного&quot; деньгами

На Лугинщине задержали мужчину "обмотанного" деньгами
Чем полезна перловая каша для сердечников

Чем полезна перловая каша для сердечников
Немецкие эксперты дали шесть советов, помогающих ускорить сжигание жира

Немецкие эксперты дали шесть советов, помогающих ускорить сжигание жира
Рецепт дня: Полезная овсянка с бананом

Рецепт дня: Полезная овсянка с бананом
Добыча стала другом: В Индии собака и леопард провели вместе 7 часов в глубокой яме

Добыча стала другом: В Индии собака и леопард провели вместе…
Сворачивание возобновляемой энергетики: выход ли это из энергетического кризиса?

Сворачивание возобновляемой энергетики: выход ли это из энергетического кризиса?
Резников: Украина ждет помощи от США и Великобритании в связи с нарушением Будапештского меморандума

Резников: Украина ждет помощи от США и Великобритании в связи…
Фирсов заявил, что с должности врио главы Госэкоинспекции его уволили через три недели после встречи со Шмыгалем

Фирсов заявил, что с должности врио главы Госэкоинспекции его уволили…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.