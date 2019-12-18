Сегодня в 08:23

На Донбассе под обстрелами погиб украинский военный (6 новостей) «Террористы продолжают стрелять»

На Донбассе за сутки, 17 декабря, зафиксированы семь нарушений режима прекращения огня. В результате погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.

Обстрелы велись вблизи Новолуганского - два раза, также два раза неподалеку Крымского, возле Травневого, в районе населенного пункта Широкино и у Марьинки.

Гончарук поручил срочно начать проверку в связи со взрывами в Балаклее,…

Обновлено в 08:23 На Донбассе под обстрелами вооруженных формирований Российской Федерации за 17 декабря погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также…

Обновлено в 08:33 Два обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия обстреляли Широкино; из ручного противотанкового гранатомета и снайперского огня - Марьинку.