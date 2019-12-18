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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 08:33
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На Донбассе под обстрелами погиб украинский военный

На Донбассе под обстрелами погиб украинский военный (6 новостей)

«Террористы продолжают стрелять»

На Донбассе за сутки, 17 декабря, зафиксированы семь нарушений режима прекращения огня. В результате погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.

Обстрелы велись вблизи Новолуганского - два раза, также два раза неподалеку Крымского, возле Травневого, в районе населенного пункта Широкино и у Марьинки.

Гончарук поручил срочно начать проверку в связи со взрывами в Балаклее,…
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Обновлено в 08:23 На Донбассе под обстрелами вооруженных формирований Российской Федерации за 17 декабря погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также…

Обновлено в 08:33 Два обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия обстреляли Широкино; из ручного противотанкового гранатомета и снайперского огня - Марьинку.

ФОТО К НОВОСТИ: «На Донбассе под обстрелами погиб украинский военный»
Фото За сутки в зоне ООС погиб украинский военный
Фото На Донбассе под обстрелами погиб украинский военный
Фото На Донбассе под обстрелами погиб военный
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.12.19, 05:46 С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли
ТСН ТСН  ·  18.12.19, 07:24 Террористы продолжают стрелять.
РБК Украина РБК Украина  ·  18.12.19, 07:26 На Донбассе под обстрелами вооруженных формирований Российской Федерации за прошедшие сутки, 17 декабря, погиб украинский военнослужащий. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил.За сутки…
Фокус Фокус  ·  18.12.19, 08:23 На Донбассе под обстрелами вооруженных формирований Российской Федерации за 17 декабря погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Зафиксировано 7 нарушений режима прекращения…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  18.12.19, 08:33 За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных…
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