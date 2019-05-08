На Донбассе погиб боец Айдара

На Донбассе в зоне проведения ООС во вторник, 7 мая, погиб военнослужащий ВСУ Сергей Дрогин с позывным "Скиф". Об этом сообщила волонтер Юлия Толмачева на своей Facebook-странице.
33-летний украинский герой получил тяжелые ранения в результате обстрелов оккупантами позиций украинских военных.
Сергей Дрогин служил в 24-м отделении штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.
На Донбассе погиб Сергей Дрогин (фото: facebook.com/yuliya.tolmachova)
Волонтер также указала номер банковской карты жены Сергея Елены для всех, кто хочет помочь семье погибшего героя - 5168755106302306.
На Донбассе погиб Сергей Дрогин (фото: facebook.com/yuliya.tolmachova)
Пользователи сети соболезнуют родным и близким Сергея из-за его преждевременной утраты.
"Не забуду нашу встречу. Сегодня плачу и ненавижу убийц, которые пришли грабить нашу землю. Сергей, пусть Небеса окутают тебя любовью и нежностью. Так мы тебя любили. Так мы тебя любим. Спасибо и прости";
"Из моей родной второй афганской штурмовой роты бата Айдар. Спочивай со святыми, побратим";
"Светлая память тебе сынок, а твоей семье силы перенести такую боль";
"Скиф, братик, я тебя не забуду, как ты прикрыл меня..."
"Спи спокойно, Скифер, Вечная память..."
"Сегодня там был ад";
"Еще один брат пошел на небо... Вечная тебе память".