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На Донбассе погиб боец Айдара (4 новости) «7 мая на Донбассе в зоне проведения ООС погиб защитник Украины Сергей Дрогин с позывным Скиф. Погибший украинский военный 1986…»

На Донбассе в зоне проведения ООС во вторник, 7 мая, погиб военнослужащий ВСУ Сергей Дрогин с позывным "Скиф". Об этом сообщила волонтер Юлия Толмачева на своей Facebook-странице.

33-летний украинский герой получил тяжелые ранения в результате обстрелов оккупантами позиций украинских военных.

Сергей Дрогин служил в 24-м отделении штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.

На Донбассе погиб Сергей Дрогин (фото: facebook.com/yuliya.tolmachova)

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Волонтер также указала номер банковской карты жены Сергея Елены для всех, кто хочет помочь семье погибшего героя - 5168755106302306.

На Донбассе погиб Сергей Дрогин (фото: facebook.com/yuliya.tolmachova)

Пользователи сети соболезнуют родным и близким Сергея из-за его преждевременной утраты.

"Не забуду нашу встречу. Сегодня плачу и ненавижу убийц, которые пришли грабить нашу землю. Сергей, пусть Небеса окутают тебя любовью и нежностью. Так мы тебя любили. Так мы тебя любим. Спасибо и прости";

"Из моей родной второй афганской штурмовой роты бата Айдар. Спочивай со святыми, побратим";

"Светлая память тебе сынок, а твоей семье силы перенести такую боль";

"Скиф, братик, я тебя не забуду, как ты прикрыл меня..."

"Спи спокойно, Скифер, Вечная память..."

"Сегодня там был ад";

"Еще один брат пошел на небо... Вечная тебе память".