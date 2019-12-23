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Гордон Гордон · · Обновлено в 15:32
На Донбассе погиб молодой украинский военный: имя и фото погибшего

На Донбассе погиб молодой украинский военный: имя и фото погибшего (9 новостей)

«22 декабря военнослужащий 93-й ОМБр, механик-водитель, солдат Герман Соловьев погиб в зоне ООС в результате ранений, полученных в ходе обстрела…»

Погибший 22 декабря на Донбассе Герман Соловьев был механиком-водителем в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".22 декабря на Донбассе во время перестрелки с проророссийскими боевиками погиб солдат 93-й бригады Холодный Яр Герман Соловьев. Ему было 29 лет, говорится в сообщении бригады на странице в Facebook.

"Герман был механиком-водителем. Благодаря высокому росту человек имел позывной "Маяк". "Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказали сделал. Обычно, таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря", говорят про бойца собратья. Герман был родом из Каменского, жил в Днепре. В Вооруженные силы пришел в сентябре 2018-го. К холодноярцам присоединился, когда бригада вышла в Донецкую область воевал в Верхнеторецком", говорится в сообщении.

У погибшего бойца осталась мама.

В 93-й бригаде выразили соболезнования родственникам погибшего героя.

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22 декабре в пресс-службе операции Объединенных сил рассказали, что позиции украинских военных обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Один военнослужащий погиб, еще один получил ранение.

В ООС сообщили, что погибший Герман Соловьев.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Обновлено в 15:09 "Герман был механиком-водителем. Благодаря высокому росту человек имел позывной "Маяк". "Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказали сделал. Обычно, таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря", говорят про бойца собратья. Герман был родом…

Обновлено в 15:32 Вчера, 22 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военный 93-й бригады "Холодный Яр" - солдат Герман Соловьев. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. Так, сообщается, что погибший военослужащий 1990 года рождения. "Вчера, 22 декабря, вражеская пуля оборвала жизнь в

ФОТО К НОВОСТИ: «На Донбассе погиб молодой украинский военный: имя и фото погибшего»
Фото На Донбассе погиб военнослужащий 93-й ОМБр "Холодный Яр" Герман Соловьев
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Канал 112 Канал 112  ·  23.12.19, 12:36 Вчера на Донбассе погиб воин 93-й бригады "Холодный Яр" - солдат Герман Соловьев. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. Отмечается, что военнослужащий 1990 года рождения. "Вчера, 22 декабря, вражеская…
РБК Украина РБК Украина  ·  23.12.19, 12:37 В результате обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе 22 декабря погиб солдат Герман Соловьев. Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.Сообщается,…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  23.12.19, 12:58 22 декабря во время перестрелки с пророссийскими наемниками погиб 29-летний Герман Соловьев, позывной "Маяк". Служил в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" в должности механика-водителя.…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.12.19, 13:03 22 декабря военнослужащий 93-й ОМБр, механик-водитель, солдат Герман Соловьев погиб в зоне ООС в результате ранений, полученных в ходе обстрела со стороны наемников РФ.
Фокус Фокус  ·  23.12.19, 13:05 На Донбассе погиб военнослужащий 93-й бригады "Холодный Яр", солдат Герман Соловьев, 1990 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба бригады. "Вчера вражеская пуля оборвала жизнь воина 93-й бригады…
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  23.12.19, 14:09 Во время перестрелки с пророссийскими боевиками на Донбассе погиб 29-летний боец 93-й механизированной бригады Холодный Яр Герман Соловьев. Парень родом из Каменского, что в Днепропетровской области,…
РБК Украина РБК Украина  ·  23.12.19, 14:37 На Донбассе на фронте погиб в бою военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" солдат Герман Соловьев с позывным "Маяк". Жизнь 29-летнего бойца оборвало 22 декабря фатальное…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  23.12.19, 15:32 Вчера, 22 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военный 93-й бригады "Холодный Яр" - солдат Герман Соловьев. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. Так, сообщается,…
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