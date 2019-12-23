На Донбассе погиб молодой украинский военный: имя и фото погибшего (9 новостей) «22 декабря военнослужащий 93-й ОМБр, механик-водитель, солдат Герман Соловьев погиб в зоне ООС в результате ранений, полученных в ходе обстрела…»

Погибший 22 декабря на Донбассе Герман Соловьев был механиком-водителем в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".22 декабря на Донбассе во время перестрелки с проророссийскими боевиками погиб солдат 93-й бригады Холодный Яр Герман Соловьев. Ему было 29 лет, говорится в сообщении бригады на странице в Facebook.

"Герман был механиком-водителем. Благодаря высокому росту человек имел позывной "Маяк". "Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказали сделал. Обычно, таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря", говорят про бойца собратья. Герман был родом из Каменского, жил в Днепре. В Вооруженные силы пришел в сентябре 2018-го. К холодноярцам присоединился, когда бригада вышла в Донецкую область воевал в Верхнеторецком", говорится в сообщении.

У погибшего бойца осталась мама.

В 93-й бригаде выразили соболезнования родственникам погибшего героя.

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22 декабре в пресс-службе операции Объединенных сил рассказали, что позиции украинских военных обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Один военнослужащий погиб, еще один получил ранение.

В ООС сообщили, что погибший Герман Соловьев.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Обновлено в 15:09 "Герман был механиком-водителем. Благодаря высокому росту человек имел позывной "Маяк". "Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказали сделал. Обычно, таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря", говорят про бойца собратья. Герман был родом…

Обновлено в 15:32 Вчера, 22 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военный 93-й бригады "Холодный Яр" - солдат Герман Соловьев. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. Так, сообщается, что погибший военослужащий 1990 года рождения. "Вчера, 22 декабря, вражеская пуля оборвала жизнь в