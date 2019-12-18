На Донбассе погиб старший солдат 28 ОМБр Василий Лисицын, - штаб ООС

Вчера на Донбассе погиб боец 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода 28-летний Василий Лисицын.
"С грустью сообщаем, что вчера, 17.12.2019, около 19:00, в результате вражеского обстрела, получил ранения несовместимые с жизнью старший солдат Василий Лисицын. Искренне сочувствуем близким и родным погибшего. Не простят. Не забудем", - пишут на странице бригады в соцсети Facebook.
Старший солдат родом из Кропивницкого.
Боец погиб от пули снайпера.
14 декабря от огня русской артиллерии на Донбассе погиб боец Сергей Михальчук, 21 год.
Он служил в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.