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На Донбассе погиб старший солдат 28 ОМБр Василий Лисицын, - штаб ООС

На Донбассе погиб старший солдат 28 ОМБр Василий Лисицын, - штаб ООС (6 новостей)

«На Донбассе вчера погиб старший солдат Василий Лисицын»

Вчера на Донбассе погиб боец ​​28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода 28-летний Василий Лисицын.

"С грустью сообщаем, что вчера, 17.12.2019, около 19:00, в результате вражеского обстрела, получил ранения несовместимые с жизнью старший солдат Василий Лисицын. Искренне сочувствуем близким и родным погибшего. Не простят. Не забудем", - пишут на странице бригады в соцсети Facebook.

Старший солдат родом из Кропивницкого.

Боец погиб от пули снайпера.

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14 декабря от огня русской артиллерии на Донбассе погиб боец ​​Сергей Михальчук, 21 год.

Он служил в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.12.19, 09:52 На Донбассе вчера погиб старший солдат Василий Лисицын
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.12.19, 11:14 Старший солдат 28-й ОМБр Василий Лисицын погиб 17 декабря в зоне ООС в результате ранений, полученных во время обстрелов со стороны наемников РФ.
РБК Украина РБК Украина  ·  18.12.19, 11:34 Во вторник, 17 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады Василий Лисицын. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на…
Канал 112 Канал 112  ·  18.12.19, 11:37 Вчера на Донбассе погиб старший солдат 28 ОМБр Василий Лисицын. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. "С прискорбием сообщаем, что вчера, 17 декабря 2019 года, около 19 часов, в результате вражеского…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  18.12.19, 11:59 Он служил в 28-й отдельной гвардейской механизированной бригаде.
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