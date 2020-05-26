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На Донбассе погиб украинский военный (5 новостей) «В штабе ООС дали отчет об обстрелах украинских позиций и потерях среди военных»

В результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС.

Во время обстрела боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Военнослужащий получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и подчеркивает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, с начала боевых действий на Донбассе боевики один раз нарушили "режим тишины". Они применили автоматические станковые гранатометы.

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