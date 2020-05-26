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На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе погиб украинский военный (5 новостей)

«В штабе ООС дали отчет об обстрелах украинских позиций и потерях среди военных»

В результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС.

Во время обстрела боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Военнослужащий получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и подчеркивает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, с начала боевых действий на Донбассе боевики один раз нарушили "режим тишины". Они применили автоматические станковые гранатометы. 

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ФОТО К НОВОСТИ: «На Донбассе погиб украинский военный»
Фото На Донбассе погиб украинский военный
Фото В результате обстрела российских наемников на Донбассе погиб украинский военнослужащий – штаб ООС
Фото ООС: во время обстрела на Донбассе погиб украинский военный
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РБК Украина РБК Украина  ·  26.05.20, 21:51 В районе проведения операции Объединенных сил боевики обстреляли украинские позиции в Донецкой области. В результате обстрелов погиб военнослужащий.Об этом сообщает пресс-центр ООС.Так, незаконные вооруженные…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.05.20, 21:56 В результате обстрела российских наемников на Донбассе погиб украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 22:11 В штабе ООС дали отчет об обстрелах украинских позиций и потерях среди военных.
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