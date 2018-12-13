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На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе погиб украинский военный (6 новостей)

«В течение суток на востоке Украины от вражеской пули снайпера погиб военнослужащий Объединенных сил»

На Донбассе в течение дня российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня.

Было зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Враг совершил обстрелы с миномета калибра 82 мм позиций Объединенных сил близ поселка Гнутово, что на Мариупольском направлении. Опорные пункты наших войск подверглись огневому воздействию из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Донецком направлении в районе населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, а также в районе населенного пункта Лебединское - на Мариупольском направлении ", - говорится в сообщении.

ОБСЕ зафиксировала новое вооружение возле оккупированного Луганска
ОБСЕ зафиксировала новое вооружение возле оккупированного Луганска

К сожалению, от вражеской пули снайпера один украинский военнослужащий погиб.

На Донбассе оккупанты готовят новые провокации - уже завезли партию пропагандистов, которые должны снимать фейковые сюжеты. Они будут о том, как якобы ВСУ наступают на Мариупольском направлении.

ФОТО К НОВОСТИ: «На Донбассе погиб украинский военный»
Фото На Донбассе в четверг от пули снайпера погиб украинский военнослужащий, - штаб ООС
Фото На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный
Фото На Донбассе погиб украинский военный
Фото На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военнослужащий
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  13.12.18, 18:13 В течение суток на востоке Украины от вражеской пули снайпера погиб военнослужащий Объединенных сил.
Канал 112 Канал 112  ·  13.12.18, 18:19 В четверг, 13 декабря, в районе проведения ООС на Донбассе от пули снайпера погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции в вечерней сводке на странице в Facebook. Сегодня…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.12.18, 18:19 Один украинский военнослужащий погиб на востоке Украины в четверг, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.12.18, 18:36 На Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщается на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook. Отмечается, что на протяжении текущих суток сепаратисты…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  13.12.18, 18:42 Сегодня в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе от пули снайпера погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.В течение текущих суток российские оккупационные…
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