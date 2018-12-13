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На Донбассе погиб украинский военный (6 новостей) «В течение суток на востоке Украины от вражеской пули снайпера погиб военнослужащий Объединенных сил»

На Донбассе в течение дня российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня.

Было зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Враг совершил обстрелы с миномета калибра 82 мм позиций Объединенных сил близ поселка Гнутово, что на Мариупольском направлении. Опорные пункты наших войск подверглись огневому воздействию из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Донецком направлении в районе населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, а также в районе населенного пункта Лебединское - на Мариупольском направлении ", - говорится в сообщении.

ОБСЕ зафиксировала новое вооружение возле оккупированного Луганска

К сожалению, от вражеской пули снайпера один украинский военнослужащий погиб.

На Донбассе оккупанты готовят новые провокации - уже завезли партию пропагандистов, которые должны снимать фейковые сюжеты. Они будут о том, как якобы ВСУ наступают на Мариупольском направлении.